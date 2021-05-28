"نيويورك تايمز": زيارة رواندا أنجح محاولات ماكرون لضبط العلاقات مع أفريقيا

بعد ما يقرب من 3 عقود من تبادل الاتهامات بشأن دور فرنسا في الإبادة الجماعية في رواندا العام 1994، وقف قادة البلدين، يوم الخميس، جنبًا إلى جنب في العاصمة الرواندية، كيغالي، إعلانًا عن فصل جديد في العلاقات بين البلدين.

وبعد وضعه إكليل من الزهور على النصب التذكاري للإبادة الجماعية في كيغالي، والتزام الصمت لمدة دقيقة واحدة، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده“عليها واجب مواجهة التاريخ والاعتراف بدورها في المعاناة التي ألحقتها بالشعب الرواندي“، فيما قال رئيس رواندا بول كاغامي في وقت لاحق إن الزيارة ”تتعلق بالمستقبل وليس الماضي“.

وعن رحلته إلى رواندا، قالت ”صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية إن زيارة ماكرون تعد نتاج عملية طويلة وشاقة للمصالحة بين رواندا، وفرنسا، كما تعد أنجح محاولات ماكرون لتحقيق هدف كثيرًا ما تحدث عنه وهو إيجاد أصدقاء وشركاء أعمال في زوايا جديدة من أفريقيا حيث تتنافس دول، مثل: الصين، وروسيا، وتركيا، على النفوذ هناك.

وأضافت الصحيفة أن الزيارة حققت هدفًا نادر الحدث أيضًا وهو تحقيق تفاهم مشترك بين دولة أفريقية وقوة استعمارية سابقة حول جريمة تاريخية وهي الإبادة الجماعية التي أدت إلى مقتل 800,000 من عرقية التوتسي.

وأفادت الصحيفة أنه“في الوقت الذي تسقط فيه المدن الأوروبية تماثيل شخصيات من الحقبة الاستعمارية، دافع ماكرون عن إعادة النظر في فصول مؤلمة من التاريخ في سبيل إعادة العلاقات مع الدول الأفريقية، وقد تحقق ذلك في كاغامي بعدما أبدى رغبته بذلك“.

وتعليقًا على الأمر، قال فنسنت دوكلرت، المؤرخ الفرنسي الذي قاد اللجنة التي أصدرت تقريرًا حول دور فرنسا في الإبادة الجماعية في 1994 للحكومة الفرنسية“:“تاريخ مشترك يتكشف الآن.. يجب أن تكون هناك مساواة، ولم يعد بإمكان أوروبا أن تشرح لأفريقيا ما تحتاج إلى معرفته.. الأمر متروك لأفريقيا لتشرح لأوروبا ما تفعله“.

وتابعت الصحيفة:“لا تزال فرنسا تستمد كثيرًا من حجم مكانتها الدولية عن طريق النفوذ في مستعمراتها الأفريقية السابقة، لكن روسيا تعمل على توسيع وجودها في المستعمرات الفرنسية السابقة مثل جمهورية أفريقيا الوسطى ومدغشقر، وتعتقد فرنسا أن روسيا وتركيا تشنان حملات على وسائل التواصل الاجتماعي لتأجيج المشاعر المعادية للاستعمار ضد المصالح الفرنسية في أفريقيا“.

ويؤكد الخبراء، بحسب الصحيفة، أن ماكرون ينجذب أكثر من غيره إلى البلدان الأفريقية ذات الإمكانات الاقتصادية القوية التي تقع خارج نطاق النفوذ التقليدي لفرنسا.

وبحسب رولاند مارشال الخبير في شؤون أفريقيا في معهد Science Po في باريس، فإن“ماكرون ليس محبطًا من التاريخ الفرنسي في أفريقيا، لأن الواقع الاقتصادي لفرنسا في القارة الأفريقية يركز بدرجة أقل على أفريقيا الناطقة بالفرنسية وبدرجة أكبر على شرق أفريقيا في دول، مثل: إثيوبيا، وكينيا، والسودان، وجنوب أفريقيا“.

ولكن على الرغم من قوله إنه لا يريد أن تظل فرنسا ”أسيرة الماضي“ خلال مقابلة مع المجلة الفرنسية ”جون أفريك“ في نوفمبر الماضي، ولكن في كثير من الأحيان كان هذا يحدث.

وقالت الصحيفة إن“فرنسا انخرطت على سبيل المثال، في حرب لا تحظى بأي شعبية منذ 8 سنوات ضد المتشددين الإسلاميين غرب أفريقيا والتي أجبرتها على التصدي للانقلابات لدى الدول الحلفاء، مثل مالي، والعمل مع الحكام المستبدين“.

وعلّق أنطوان غلاسر، المؤلف المشارك لكتاب ”فخ ماكرون الأفريقي“ بالقول:“يحاول ماكرون دائمًا محو الماضي بلوحة سحرية، لكن تاريخ فرنسا في أفريقيا يلحق به دائمًا“.

وأشارت الصحيفة إلى تقرير للحكومة الرواندية، نُشر في أبريل/نيسان، إلى أن فرنسا لعبت دورًا ”مهمًا“ في“تمكين إبادة جماعية متوقعة“ و“لم تفعل شيئًا لوقف عمليات القتل“.

وفي مارس، أشار تقرير بتكليف من ماكرون وكتبه المؤرخون إلى أن فرنسا تتحمل“مسؤوليات كبيرة“ بشأن الإبادة الجماعية في رواندا، لأنها ظلت متحالفة مع الحكومة ”العنصرية، والفاسدة، والعنيفة“ التي كان يقودها جماعة الهوتو، ولكن التقرير في النهاية برأ الفرنسيين من التواطؤ في الإبادة الجماعية.

وأكدت الصحيفة أن ذلك التقرير مهد لسلسلة من التطورات السريعة، بما في ذلك لقاء بين كاغامي وضباط سابقين في الجيش الفرنسي خلال زيارة إلى باريس هذا الشهر، ومهد أيضًا لتلك الرحلة الفرنسية التي استغرقت يومين إلى رواندا.