النيابة التركية تطلب سجن عمدة إسطنبول المعارض لأردوغان 4 أعوام

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قبلت محكمة تركية لائحة اتهام تطالب بالسجن لأكثر من أربعة أعوام بحق رئيس بلدية إسطنبول خصم الرئيس رجب طيب أردوغان، لتصريحات تعتبر مهينة لكبار المسؤولين، كما ذكرت وسائل الإعلام، الجمعة.

وطلب المدعي العام عقوبة السجن أربعة أعوام وشهرا بحق رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو؛ لوصف قرار أعضاء المجلس الأعلى الانتخابي بإبطال نتائج الانتخابات البلدية في 31 آذار/مارس 2019 بـ“الغباء“، والتي فاز فيها.

وبينما كان يتقدم بـ13 ألف صوت فقط أمام مرشح الحزب الحاكم المدعوم من أردوغان في الاقتراع الذي تم إبطاله، فاز إمام أوغلو على خصمه بما يقارب 800 ألف صوت في الانتخابات الجديدة التي أجريت في حزيران/يونيو من العام نفسه، مؤكدا أن تصريحاته ضد السلطة الانتخابية كانت مجرد ”انتقاد حاد“، ورفض إمام أوغلو تهمة الإهانة.

وإمام أوغلو المنتمي إلى حزب المعارضة الرئيس، حزب الشعب الجمهوري، يعتبر أحد أبرز خصوم أردوغان، ويستهدف بانتظام بتحقيقات إدارية أو قضائية، آخرها مطلع أيار/مايو بسبب سلوكه ”غير المحترم“ من خلال وضع يديه خلف ظهره أثناء زيارة ضريح سلطان.

وغالبًا ما يصفه المراقبون بأنه منافس محتمل لأردوغان في الانتخابات الرئاسية عام 2023، بعدما ألحق إمام أوغلو هزيمة بأردوغان من خلال إنهاء 25 عامًا من حكم الإسلاميين.