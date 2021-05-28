بوتين يدعو لوكاشينكو للسباحة معه في البحر (فيديو)

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو للسباحة معه في البحر بعد لقائهما في سوتشي.

وقال بوتين لنظيره البيلاروسي أثناء الاجتماع: ”كما ترون الطقس في سوتشي جيد، ويمكننا السباحة، البحر يزداد دفئًا“.

وأضاف: ”أعتقد أن هذا سيساهم بتحقيق نتائج الاجتماع، أنا سعيد جدًا برؤيتك“.

ولم يمانع لوكاشينكو، وشكر بوتين على دعوته.

ووصف بوتين الأحداث حول بيلاروسيا بعد إجبارها طائرة رايان إير على الهبوط في مينسك بجولة أخرى من الانفعالات العاطفية.

وأشار بوتين إلى أنه بعد الهبوط القسري لطائرة الرئيس البوليفي إيفو موراليس في العام 2013، لم يكن هناك رد فعل من الغرب.

واضطرت الطائرة التي كان على متنها رئيس بوليفيا آنذاك موراليس، والعائدة من موسكو، إلى الهبوط في العاصمة النمساوية بعد أن سحبت إسبانيا، وإيطاليا، والبرتغال، وفرنسا، تصريحها لعبور مجالها الجوي.

وكان السبب في ذلك هو الشك بأن ضابط وكالة المخابرات المركزية السابق إدوارد سنودن، على متن الطائرة.