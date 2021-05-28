تقرير: منظومة "إس-500" الروسية قادرة على استهداف مقاتلات "الشبح" الأمريكية

قالت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية، نقلًا عن خبراء، إن نظام الدفاع الجوي الروسي الجديد ”أس-500″، يمكنه إسقاط مقاتلتي الشبح الأمريكيتين ”أف-35″ و“أف-22 رابتور“.

وأشارت المجلة في تقرير إلى أن النظام الروسي، المحسن عن نظام ”أس-400“ للدفاع الجوي، سيتم نشره قريبًا من قبل الجيش الروسي، وأنه الرد الفعلي على المقاتلات المتطورة التابعة لحلف شمال الأطلسي ”الناتو“.

ولفتت المجلة إلى أنه خلال اجتماع بوزارة الدفاع الروسية الأسبوع الجاري، قال الرئيس فلاديمير بوتين إن برامج التحديث العسكري الموسعة لروسيا تمضي وفقًا للجدول الزمني.

وأشار بوتين إلى أنه تم تحديث ما يصل إلى 70% من أفواج الصواريخ ”أرض-جو“ التابعة للقوات الجوية باستخدام نظام الدفاع الصاروخي ”S-400 Triumf“، مبينًا أن نظام ”أس-500“ في طريقه لدخول الخدمة، إلا أن تقارير تحدثت الأسبوع الماضي أن الجيش الروسي بدأ في تلقي شحنات منه.

وأوضحت المجلة أن نظام ”S-500″ لا يشمل تحسينات على سلفه “ S-400 “ في معظم النواحي فحسب، بل يقدم مجموعة من الإمكانات الجديدة التي تضعه في فئة أداء خاصة به.

وبينت أنه ”من خلال صواريخها المحدثة من سلسلة 77N6، يُقال إن S-500 قادرة على اعتراض صواريخ كروز، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والأجسام الجوية الأخرى، التي تطير بسرعات فائقة“.

وأشارت إلى أنه يمكن لـ“S-500″ الاشتباك مع الصواريخ الباليستية على مسافات تصل إلى 600 كيلومتر، ويمكنها استهداف ما يصل إلى 10 رؤوس حربية صاروخية تحلق بسرعة تزيد عن 4 أميال في الثانية.

وقالت الشركة المصنعة ”Almaz-Antey“ سابقًا، أن ”S-500“ يمكن أن يهدد أيضًا أنواعًا معينة من الأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض، على الرغم من أن المدى الكامل لأدائها على ارتفاعات عالية للغاية لا يزال غير واضح.

ولفتت المجلة في تقريرها إلى أنه ”من بين جميع مشاريع الأسلحة الأخيرة في الكرملين، تعد S-500 من بين ردود روسيا الأكثر مباشرة وقوة على الطائرات المقاتلة الشبح الأمريكية من الجيل الخامس مثلF-35 Lightning II وF-22 Raptor من شركة لوكهيد مارتن“.

وأضافت أن الشركة المصنعة والعسكريين الروس هم على ثقة في أن نظام ”S-500“ يمكنه مواجهة تكنولوجيا الطائرات المتخفية على علو منخفض.

وقال بافيل سوزينوف كبير المهندسين في الشركة المصنعة: ”إن إس-500 يعتبر ضربة ضد الهيبة الأمريكية لأن نظامنا يحيد الأسلحة الهجومية الأمريكية، ويتفوق على جميع الأنظمة الأمريكية المضادة للطائرات والصواريخ“.

والأسبوع الماضي، صرح نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروشكو للصحفيين، بأن ”S-500“ ستدخل الخدمة بحلول نهاية العام الجاري، إلا أنه من غير المعروف حتى الآن، عدد وحدات ”S-500″، المقرر إنتاجها ومدى سرعته“.

وذكرت المجلة أن ”نظام S-500 يعتبر بديلا مباشرًا لمنظومة S-400 بقدر ما هو منظومة إضافية لشبكة الدفاع الجوي الروسية، التي تهدف إلى العمل جنبًا إلى جنب مع أنظمة الدفاع الصاروخي الأقل تقدمًا مثل S-400 و S-300 وأنظمة صواريخ أخرى بما فيها صواريخ سام أرض – جو قصيرة المدى“.