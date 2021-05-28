المرشح الإيراني محسن رضائي: لن أنسحب من سباق الانتخابات

أعلن المرشح الإيراني عن التيار المتشدد، محسن رضائي الجمعة رفضه لدعوات الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 من يونيو المقبل.

وقال محسن رضائي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، ونقلتها وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية: ”أقول صراحة وحزما إنني جئت لإنهاء الفوضى الحالية“، مضيفا ”من يدخل المنافسة مع البرنامج لن يخرج من الساحة“.

وكان محسن رضائي، وهو سكرتير مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، وقائد سابق في الحرس الثوري، قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري ترشحه للانتخابات الرئاسية وقد وافق مجلس صيانة الدستور الثلاثاء الماضي على ترشحه ضمن قائمة ضمت ستة مرشحين آخرين بينهم المرشح المتشدد البارز إبراهيم رئيسي.

وكانت وسائل إعلام مقربة من رئيسي تحدثت في وقت متأخر من مساء الخميس، عن عزم المرشح محسن رضائي الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية لصالح رئيسي.

وكان محسن رضائي قد انسحب من سباق الانتخابات الرئاسية عام 2005 لصالح الرئيس السابق المستبعد محمود أحمدي نجاد الذي فاز بالانتخابات خلال منافسة محتدمة مع السياسي الراحل المدعوم من الإصلاحيين علي أكبر هاشمي رفسنجاني.

وترشح رئيسي للانتخابات الرئاسية عام 2009، التي فاز فيها نجاد بولاية ثانية، وحصل فيها على 1.7 بالمئة من الأصوات، كما ترشح أيضا في الانتخابات الرئاسية 2013 وحصل على المرتبة الرابعة باستحواذه على 3 ملايين و884 صوتا، وهي انتخابات فاز فيها الرئيس حسن روحاني.

وسمح مجلس صيانة الدستور الذي يشرف عليه رجل الدين المتشدد، أحمد جنتي، الثلاثاء لسبعة مرشحين بخوض الانتخابات الرئاسية، خمسة منهم من التيار الأصولي المتشدد وهم ”إبراهيم رئيسي، وسعيد جليلي، ومحسن رضائي، وعلي رضا زاكاني، وقاضي زاده هاشمي“، فيما وافق المجلس على ترشيح ”عبد الناصر همتي (سياسي معتدل)، والمرشح الإصلاحي محسن مهر علي زاده“.

وجرى استبعاد علي لاريجاني رئيس البرلمان الأسبق ومستشار علي خامنئي، ومحمود أحمدي نجاد، وإسحاق جهانجيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، ومحسن هاشمي رئيس مجلس مدينة طهران، ومصطفى تاج زاده من بين الإصلاحيين الرئيسيين.

وكان عدد من المرشحين الإصلاحيين والمعتدلين أبدوا رفضهم لقرار مجلس صيانة الدستور بشأن استبعادهم، فيما أعلن المرشد علي خامنئي الخميس تأييده لموقف المجلس في استبعاد الإصلاحيين.