روسيا تشعر بخيبة أمل لقرار أمريكا عدم العودة لاتفاقية السماوات المفتوحة‎

قالت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف، اليوم الجمعة، إن روسيا تشعر بخيبة أمل لقرار الولايات المتحدة عدم الانضمام مجددا إلى اتفاقية السماوات المفتوحة للحد من التسلح، رغم أن تلك الخطوة كانت متوقعة.

ونقلت الوكالة عن ريابكوف قوله: إن الرفض الأمريكي لا يوفر مناخا مشجعا لإجراء محادثات بشأن الحد من التسلح خلال قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن في الشهر المقبل.

من جانب آخر قال ريابكوف: إن موسكو وواشنطن لا تناقشان تبادل سجناء محتملا قد يفضي إلى إطلاق سراح بول ويلان، جندي مشاة البحرية الأمريكي السابق المسجون في روسيا بتهمة التجسس.

وأدين ويلان بالتجسس في يونيو/ حزيران الماضي، وصدر عليه حكم بالسجن 16 عاما، لكنه ينفي التهم الموجهة له.