ألمانيا تعتذر عن دورها في جرائم قتل خلال الحقبة الاستعمارية في ناميبيا‎

اعتذرت ألمانيا، اليوم الجمعة، عن دورها في قتل الآلاف من قبيلتي هيريرو وناما في ناميبيا، قبل أكثر من مئة عام، ووصفت المذبحة رسميا لأول مرة بأنها إبادة جماعية، بينما وافقت على تمويل مشروعات تتجاوز قيمتها مليار يورو.

وقتل الجنود الألمان نحو 65 ألفا من قبيلة هيريرو وعشرة آلاف من قبيلة ناما، خلال حملة بين 1904 و1908، بعد ثورة على استيلاء المستعمرين على الأراضي، وهو ما وصفه المؤرخون والأمم المتحدة، منذ وقت طويل، بأنه أول إبادة جماعية في القرن العشرين.

وعلى الرغم من أن ألمانيا سبق وأقرت ”بمسؤولية أخلاقية“ عن جرائم القتل، لكنها تجنبت تقديم اعتذار رسمي عن هذه المذابح؛ لتفادي دعاوى التعويضات.

وفي بيان لإعلان اتفاق مع ناميبيا أعقب مفاوضات استمرت لأكثر من خمسة أعوام، قال وزير الخارجية هايكو ماس، إنه يتعين تسمية الأحداث التي وقعت خلال الحقبة الاستعمارية الألمانية باسمها ”دون مراوغة أو تمويه“.

وأضاف: ”سنسمي هذه الأحداث رسميا بمسمياتها وفقا لمنظور وقتنا الحالي: إبادة جماعية“.

وتابع: ”في ضوء المسؤولية التاريخية والأخلاقية لألمانيا، سنطلب الصفح من ناميبيا وأحفاد الضحايا“.

وأشار ماس إلى أن ألمانيا وافقت على تمويل مشروعات بنية تحتية ومشروعات تنمية بقيمة 1.1 مليار يورو، ستفيد على نحو مباشر المجتمعات المحلية التي تضررت من الإبادة الجماعية.

وذكرت وسائل إعلام في ناميبيا، أمس الخميس، أن الأموال ستخصص لمشروعات بنية تحتية ورعاية صحية وبرامج تدريب، على مدى أكثر من ثلاثين عاما.

وبدأت المفاوضات الرسمية بين ألمانيا وناميبيا في 2015؛ لمناقشة هذا الأمر، وفي 2018 أعادت برلين جماجم ورفات أخرى خاصة بأفراد القبائل من ضحايا المذبحة، كانت تستخدم في تجارب خلال الحقبة الاستعمارية لتأكيد مزاعم التفوق العرقي لأوروبا.

وكانت ألمانيا، التي خسرت كل مستعمراتها بعد الحرب العالمية الأولى، ثالث قوة استعمارية بعد بريطانيا وفرنسا. ومع ذلك، تم تجاهل ماضيها الاستعماري لعقود من الزمن، بينما ركز المؤرخون والسياسيون بشكل أكبر على إرث الجرائم النازية.