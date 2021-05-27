إستونيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات البيلاروسية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أغلقت إستونيا، الخميس، مجالها الجوي أمام الطائرات البيلاروسية بعدما أجبرت بيلاروس طائرة ركاب كانت تعبر مجالها الجوي على الهبوط في مينسك حيث اعتقلت صحافيا معارضا لنظام الرئيس ألكسندر لوكاشنكو، كان على متنها.

وقالت الحكومة الإستونية في بيان إنها قررت ”منع طائرات بيلاروس وتلك التي تقلع من هذا البلد، من الهبوط في الأراضي الإستونية أو الإقلاع منها أو التحليق في المجال الجوي الإستوني“.

وأثارت بيلاروسيا غضبا دوليا عارما بعد إجبارها طائرة تابعة لشركة ”رايان إير“ كانت في رحلة من أثينا إلى فيلنيوس على الهبوط في مينسك لاعتقال صحافي بيلاروسي معارض كان على متنها مع رفيقته.

ونقل البيان عن رئيس الوزراء الإستوني كاجا كالاس قوله إنه ”من خلال تحويل مسار طائرة الركاب واعتقال الصحافي المنتقد للحكومة (البيلاروسية) ورفيقته، ارتكب النظام البيلاروسي عملا من أعمال إرهاب الدولة، ويجب أن يتحمل المسؤولية عن هذه الأعمال“.

وأثار تحويل مسار الطائرة واعتقال الصحافي المعارض رومان بروتاسيفيتش غضب قادة الاتحاد الأوروبي الذين قرروا في اليوم التالي حظر المجال الجوي ومطارات بلدانهم على الطائرات الآتية من بيلاروسيا وأوصوا شركات الطيران الأوروبية بتجنب مجال بيلاروس الجوي.

وأعلنت بولندا التي تشترك في حدود طويلة مع بيلاروس، الأربعاء أن مجالها الجوي مغلق أمام الطائرات البيلاروسية.