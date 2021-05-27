مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يصوت لصالح التحقيق بجرائم حرب غزة

صوَّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، لصالح فتح تحقيق دولي في الجرائم التي ارتكبت خلال الصراع الذي استمر 11 يومًا بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.

وتبنى المجلس، المؤلف من 47 دولة عضوًا، مشروع القرار الذي قدمته منظمة التعاون الإسلامي، والوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، بموافقة 24 صوتًا، واعتراض 9، وامتناع 14 عن التصويت.

وقالت ”نزهة شميم خان“ سفيرة فيجي لدى المجلس، والتي تتولى رئاسة المجلس حاليًا، بعد جلسة خاصة استمرت طوال اليوم:“تم تبني مشروع القرار“.

من جهتها عبّرت أمريكا عن ”الأسف الشديد“ لقرار المجلس، وقالت في بيان:“إن الإجراء الذي تم في مجلس حقوق الإنسان بشأن الصراع في غزة يهدد بعرقلة التقدم الحالي في المنطقة“.