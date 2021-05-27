أحكام بالسجن لأفراد خلية متشددة مسؤولة عن هجمات برشلونة في 2017

قضت محكمة إسبانية، اليوم الخميس، بالسجن لفترات طويلة على 3 من أعضاء خلية متشددة مسؤولة عن هجمات وقعت في برشلونة، العام 2017، وقُتل فيها 16 شخصًا، وأُصيب أكثر من 100 آخرين.

وحُكم على الإسباني محمد حولي شملال، والمغربي إدريس أوكبير، بالسجن 53 سنة، و 46 سنة، على التوالي، بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية، وتصنيع متفجرات، ومحاولة القيام بأعمال إرهابية، و 29 تهمة تتعلق بالتسبب في أذى جسدي بالغ.

وكان المدعون قد طالبوا بسجن ”حولي شملال“ 41 عامًا، و“أوكبير“ 36 عامًا.

وقالت المحكمة إنه يتعين ألا يقضي المُدانان أكثر من 20 عامًا من عقوبتهما، ويمكن استئناف الحكم.

وحُكم على المغربي سعيد بن عِزة، العضو الثالث في الجماعة، بالسجن 8 سنوات لإدانته بالتعاون مع منظمة إرهابية.

وترتبط هذه الاتهامات بانفجار عرضي وقع عشية الهجوم الذي حدث في بلدة الكنار جنوب غرب برشلونة، حيث كانت تُخزن عبوات ناسفة وأسطوانات غاز، وليس بالهجوم نفسه.

وكان مهاجم واحد يقود سيارة فان مؤجرة قد دهس حشودًا من الناس في شارع لاس رامبلاس الشهير في برشلونة في ذروة الموسم السياحي، يوم 17 آب/ أغسطس 2017، مما أدى إلى مقتل 14 شخصًا.

وقتل المهاجم شخصًا آخر أثناء فراره.

وقاد 5 مسلحين سيارة في وقت لاحق وسط حشد في منتجع كامبريلس الساحلي، وهاجموا المارة بسكاكين، مما أدى لمقتل امرأة، وإصابة عدد آخر.

وقتلت الشرطة الجناة جميعًا.