بينها أسلحة إسرائيلية.. قناة عبرية تتساءل عن مصدر الأسلحة المتطورة التي تمتلكها حماس

طرحت قناة ”أخبار 12“ الإسرائيلية، اليوم الخميس، سؤالًا بشأن مصدر الأسلحة الآلية التي تظهر في العديد من الصور الخاصة بعناصر حركة حماس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها، أو تلك التي استخدمت خلال عملية ”حارس الأسوار“ الأخيرة، إذ تبدو هذه الأسلحة متطورة وليست صناعة محلية، لا سيما ما يتعلق بالبنادق الآلية.

ولفتت القناة إلى أن صور العديد من عناصر حركة حماس والذين قضوا خلال عملية ”حارس الأسوار“ كانت تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتظهر بعضهم بينما يحمل بندقية آلية تابعة للجيش الإسرائيلي، سواء من طراز ”تافور“ أو ”نيغيف“.

#Gaza : A couple of interesting machine guns in al Qassam martyrdom pics- Negev NG5 SF LMG, and ”Tactical“ RPD. pic.twitter.com/c7PJ4Ob2QN

وتفترض القناة أن هذه البنادق الآلية وصلت حركة حماس خلال مواجهات برية اندلعت بين الجيش الإسرائيلي وحماس خلال عملية ”الجرف الصامد“ العام 2014، فيما قدرت أن بعضها ربما وصل إلى الحركة من خلال عمليات تهريب قامت بها عصابات إجرامية في إسرائيل، نجحت في سرقتها من قواعد الجيش وباعتها لحماس.

ووفق القناة، عقب وقف إطلاق النار، بدأت العديد من صور عناصر حماس الذين تم استهدافهم بواسطة سلاح الجو الإسرائيلي خلال التصعيد الأخير، كما يظهر قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، في إحدى الصور، حاملًا أحد أبناء عناصر حماس بينما يحمل بندقية ”كلاشنكوف AKS-74U“، وقدرت أن هذه النسخة القديمة نسبيًا ربما وصلته من لبنان أو ليبيا.

وتظهر صور أخرى لمسحلين في غزة يحملون أسلحة آلية من طراز ”كلاشنكوف M70“ الصربي، أو ”كلاشنكوف AMD-65“ الهنغاري، أو طراز ”كلاشنكوف AK-103“ الطراز الأحدث لهذه البندقية الآلية وتنتجه روسيا، وسط تقديرات بأن هذه الأسلحة وصلت غزة عبر شبه جزيرة سيناء ضمن عمليات تهريب من ليبيا أو اليمن أو لبنان.

وأشارت القناة إلى أن مخازن السلاح في ليبيا التي فتحت على مصراعيها عقب سقوط نظام معمر القذافي، أصبحت مصدرًا أساسًا للتنظيمات المسلحة في مناطق عديدة، ونجحت هذه التنظيمات، مثل: حماس، والجهاد الإسلامي، في غزة، في تهريب بنادق قناصة أو صواريخ مضادة للدروع أو صواريخ محمولة على الكتف مضادة للطائرات وغيرها عبر سيناء.

#Gaza: A martyr poster from al Qassam Brigades, featuring a captured (Not in recent fighting) Tavor X95 and Meprolight M21 RDS. pic.twitter.com/KAhy0Qd6FM

— Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ (@CalibreObscura) May 22, 2021