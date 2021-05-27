تقرير عبري: لابيد يقترب من تشكيل الحكومة الإسرائيلية بمساعدة نفتالي بنيت

قالت وسائل إعلام عبرية إن يائير لابيد زعيم حزب“هناك مستقبل“ الإسرائيلي يقترب من تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، مشيرةً إلى أن ذلك سيكون بمساعدة زعيم حزب ”البيت اليهودي“ نفتالي بينيت.

وذكرت صحيفة ”معاريف“ العبرية أنه“قبل 6 أيام من انتهاء المهلة الممنوحة ليائير لابيد لتشكيل الحكومة الإسرائيلية، فإن هناك تفاؤلًا لدى حزبه من المحادثات الأخيرة لإقامة حكومة كتلة التغيير“، وذلك على إثر تصريحات للنائب في الكنيست الإسرائيلي عن الحزب ميكي ليفي.

ونقلت الصحيفة العبرية عن ميكي ليفي قوله:“يمكننا إغلاق كل شيء مع نفتالي بينيت في غضون 24 ساعة، وحزبه لم يستبعد بعد الانضمام إلى كتلة التغيير“.

وأضاف ليفي:“يائير لابيد يخطط لقلب كل حجر لتشكيل الحكومة الجديدة، ومن لا يساهم بالعملية لاعتبارات خارجية بكل بساطة سيجرنا إلى انتخابات خامسة“.

وتابع:“مع حزب نفتالي بينيت يمكن الاتفاق على كل شيء من لحظة لأخرى، وقادة حزبه لم يستبعدوا الانضمام لكتلة التغيير“، مضيفًا:“نحن نستغل كل دقيقة حتى نتقدم بالأمور، رغم أنه كانت أيام قتال وأعياد، وبدأنا بتحريك العملية من جديد، حتى يتبقى لنا فقط الاتفاق مع حزب يمينا“.

يذكر أن النائبة عن حزب ”البيت اليهودي“ إيليت شاكيد قالت في تصريحات سابقة إن حزبها أخذ على عاتقه مهمة إنقاذ إسرائيل من الأزمة الحالية عن طريق تشكيل حكومة جديدة، في حين لم تتحدث النائبة الإسرائيلية عن حكومة التغيير.

وأضافت:“الكثير من السياسيين يتحصنون بوعودهم الانتخابية ويمنعون تشكيل الحكومة، وأسهل شيء هو التحصن وراء والوعود الانتخابية، أما الأصعب فهو محاولة التحلي بالمرونة ودفع الثمن من أجل تشكيل الحكومة الجديدة“.

وفي وقت سابق، أعلن حزبا“هناك مستقبل“ الذي يتزعمه يائير لابيد،و“إسرائيل بيتنا“ الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان التوصل إلى اتفاق بينهما حول تشكيل ائتلاف حكومي، حيث سيتولى بموجب هذا الاتفاق ليبرمان منصب وزير المالية.

ووفق قناة ”كان“ العبرية“، فإنه بحسب الاتفاق ستُسند إلى حزب ”إسرائيل بيتنا“ حقيبتان أخريان لم يفصح عنهما، فيما تم الاتفاق على الخطوط العريضة للائتلاف، ومنها إنشاء مشاريع وطنية، مثل: مستشفيات، ومطارات، وخطوط سكك حديدية، إضافية ومشاريع أخرى.

وبحسب القناة العبرية، فإن زعيم حزب ”أمل جديد“ جدعون ساعر أبلغ يائير لبيد أنه لن ينضم إلى حكومة لا تضم حزب ”البيت اليهودي“، مشيرةً إلى أن ساعر يعارض بشدة حكومة تستند إلى القائمة المشتركة، غير أنه مستعد للجلوس مع القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس.

يذكر أن الكتل المعارضة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعمل على الدفع قُدمًا نحو مشروع قانون سيطرح على الكنسيت، الأسبوع المقبل، ينص على الذهاب لانتخابات خامسة في حال لم يتمكن يائير لابيد من تشكيل الحكومة الإسرائيلية.