خامنئي يعلن تأييده لقرار استبعاد المرشحين الإصلاحيين عن السباق الرئاسي

أعلن المرشد الإيراني، علي خامنئي، الخميس، دعمه لما أسماه بـ“المسار القانوني“ الذي اتخذه مجلس صيانة الدستور ضد المرشحين الإصلاحيين، ومنعهم خوض سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال خامنئي خلال اجتماعه عبر خدمة الفيديو كونفرانس مع أعضاء البرلمان الإيراني بمناسبة مرور عام على انتخابه: ”أعلن بقوة الإجراء القانوني الذي اتخذه مجلس صيانة الدستور تجاه تدقيق أهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية“.

وأشار خامنئي في حديثه عن المخاوف بشأن تراجع المشاركة بالانتخابات مع استبعاد المرشحين الإصلاحيين إلى ”وجود مرشحين أقوياء وأكفياء في حل المشاكل الرئيسية للشعب، وهذا سيكون عاملا في زيادة مشاركة الشعب في الانتخابات“.

كما قدم المرشد علي خامنئي شكره للمرشحين المستبعدين من سباق الانتخابات الرئاسية بقرار من مجلس صيانة الدستور، وقال: ”أشكر المرشحين غير المؤهلين والذين احترموا قرار مجلس صيانة الدستور“.

وكان عدد من المرشحين الإصلاحيين والمعتدلين أبدوا رفضهم لقرار مجلس صيانة الدستور بشأن استبعادهم، فيما أعلن الرئيس حسن روحاني أمس، أنه طلب من خامنئي التدخل للسماح للمرشحين المستبعدين بدخول المنافسة الانتخابية.

وسمح مجلس صيانة الدستور الذي يشرف عليه رجل الدين المتشدد، أحمد جنتي، الثلاثاء، لسبعة مرشحين بخوض الانتخابات الرئاسية، 5 منهم من التيار الأصولي المتشدد، وأبرزهم المرشح رئيس السلطة القضائية، إبراهيم رئيسي، وهو الأوفر حظا للفوز بالانتخابات بسبب غياب مرشحين منافسين.

وشملت القائمة أيضا المرشحين، سعيد جليلي، ومحسن رضائي، وعلي رضا زاكاني، وقاضي زاده هاشمي، فيما وافق المجلس على ترشيح عبد الناصر همتي (سياسي معتدل)، والمرشح الإصلاحي محسن مهر علي زاده.

وجرى استبعاد كل من علي لاريجاني، رئيس البرلمان الأسبق، ومستشار علي خامنئي، ومحمود أحمدي نجاد، وإسحاق جهانجيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، ومحسن هاشمي، رئيس مجلس مدينة طهران، ومصطفى تاج زاده من بين الإصلاحيين الرئيسيين.