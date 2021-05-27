إسرائيل تستدعي السفير الفرنسي بعد تصريحات لودريان عن "الفصل العنصري"

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، إن وزارة الخارجية استدعت السفير الفرنسي لدى تل أبيب، بعد تصريحات لوزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان قال فيها: إن إسرائيل من المتوقع أن تصبح دولة فصل عنصري.

وقالت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية: ”استدعى وزير الخارجية غابي أشكنازي، السفير الفرنسي لدى إسرائيل، لتوبيخه، احتجاجا على تصريحات وزير خارجية بلاده، التي قال فيها: إن إسرائيل يمكن أن تصبح دولة فصل عنصري (أبارتهايد)“.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد قال أمس الأربعاء: إن ”إسرائيل لن تتحمل دروسا أخلاقية من فرنسا، إنني أحتج بشدة على كلمات رئيس الدبلوماسية الفرنسية، الذي قال فيها: إن إسرائيل تخاطر بأن تصبح دولة فصل عنصري“.

وأضاف نتنياهو ”هذا ادعاء مخجل ولا أساس له، في إسرائيل الكل متساوون أمام القانون بغض النظر عن عرقهم“.

وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، قد تحدث قبل أيام حول المواجهات التي شهدتها البلدات العربية في إسرائيل، قائلا: ”هذه المرة الأولى التي يحصل فيها ذلك، مما يظهر أنه في حال اعتماد حل آخر غير حل الدولتين، ستتوفر مكونات فصل عنصري من شأنه أن يستمر لفترة طويلة“.