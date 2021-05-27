قناة عبرية: أسبوع "حساس" أمام مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس، عن صعوبات وعقبات تواجه الاتصالات للوصول إلى تهدئة بين حماس وإسرائيل، حيث يستمر التوتر بين الطرفين.

وذكرت القناة الـ“12″ العبرية، أن هناك تقديرًا بأن جولة أخرى من القتال قد تتجدد في غضون أسبوع في حال لم تتقدم الاتصالات بين إسرائيل وحماس، لافتة إلى أنه تم وضع الجيش على أهبة الاستعداد التام للقتال، بما في ذلك الموافقة على خطط العمليات.

ووفق القناة العبرية، فإن التوترات بين إسرائيل وحماس تستمر في التصاعد، بعد أسبوع من وقف إطلاق النار، إذ من المتوقع أن يكون الأسبوع المقبل حساسًّا بشكل خاص.

وأضافت القناة: ”من المتوقع أن يعقد لقاء مصري- إسرائيلي في الأيام المقبلة، بعد لقاء فرق التفاوض المصرية مع ممثلي حماس في القاهرة، وبعد أن تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن مع الرئيس المصري السيسي“، مشيرة إلى وجود محاولة حقيقية من قبل جميع الأطراف لمعرفة كيف يمكن المضي قدما نحو هدوء طويل، ولكن المفاوضات حاليا عالقة.

وأشارت القناة إلى أن إسرائيل تريد تحقيق عدة أمور تتمحور حول الرغبة في عزل الوضع في القدس حتى لا يؤثر على ما يجري مع حماس.

كما تطالب إسرائيل بإنهاء إرهاب البالونات، وفي الوقت ذاته تحويل مئات الملايين من الدولارات من المساعدات القطرية عبر السلطة الفلسطينية، وهو طلب لا ترغب به حماس، وفق حديث القناة.

ولفتت القناة إلى أن أحد مطالب الهدوء على المدى الطويل الذي تريده إسرائيل هو عودة الأسرى والمفقودين، وهو بند قد تصر عليه بشكل خاص.

وأوضحت القناة أنه إذا لم تسفر المحادثات عن نتائج حقيقية، فالمتوقع أن ينزلق الطرفان ،أي حماس وإسرائيل، لجولة أخرى من التصعيد في غضون أسبوع.

وبينت القناة أن الجيش الإسرائيلي مستعد تماما لمثل هذا الوضع، بما في ذلك إعادة شحن بنك الأهداف في غزة، ونشر قوات الدفاع الجوي والموافقة على الخطط العملياتية في غزة.