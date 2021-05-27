صحف عالمية: مصير الهدنة الهشة في غزة على المحك.. ودعم لوكاشينكو يضع بوتين في مأزق

تناولت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم الخميس العديد من الملفات ذات الاهتمام، والتي كان أبرزها مصير الهدنة الهشة في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس.

وركزت الصحف العالمية كذلك على الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، الذي يتم بوتيرة أسرع من المقرر له، وكذلك التوقعات التي تشير إلى تخلي الرئيس فلاديمير بوتين عن دعم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

هدنة هشة وصراع منتظر جديد

قالت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ إن الهدنة الأخيرة التي تم التوصل إليها منحت حماس مجددا الفرصة للتعافي وإعادة التسلح، كي تكون مستعدة لجولة جديدة من الهجمات في الوقت الذي تختاره؛ ما يضع إسرائيل مرة أخرى في موقف الضعف، والاضطرار للرد على إملاءات الحركة.

وأضافت الصحيفة في تحليل إخباري ”بدأت إسرائيل التعافي من آثار وباء ”كورونا“، تم رفع القيود، وعودة الحياة إلى طبيعتها ببطء. ولكن الأمور ليست على ما يرام. فحركة حماس ترى أنه لن يكون لدى إسرائيل أي فرصة للراحة، حيث قررت اختبار عزمها في الصراع الأخير الذي اندلع بين الطرفين“.

وقالت الصحيفة: ”أطلقت حماس 4360 صاروخا على إسرائيل، بالإضافة إلى الهجمات المتقطعة التي شنتها من خلال القذائف المضادة للدبابات. وهذا ليس أمرا جديدا بطبيعة الحال، ولكنهم هذه المرة عززوا كثافة إطلاق الصواريخ ومداها ودقتها، حيث وصلت إلى تل أبيب والقدس، كان هناك الكثير من الأضرار، والعديد من الضحايا الإسرائيليين، ومن بينهم قتلى“.

وتابعت: ”رغم أن رد الفعل الإسرائيلي كان متزنا إلا أنه كان أكثر قوة من السابق، حيث تم اغتيال العديد من قيادات حماس، والقصف الجوي المكثف على البنية التحتية للحركة“.

وأشارت الصحيفة في تحليلها إلى أن ”التوجه السائد لدى الرأي العام الإسرائيلي يشير إلى عدم الرضا عن رد الفعل، في ظل أن رد الفعل الجزئي على الهجمات الصاروخية المستمرة منذ سنوات يتم تفسيرها من جانب الخصم على أنها موقف ضعيف، ويسمح له بالمزيد من الجرأة في شن الهجمات الصاروخية على إسرائيل“.

ورأت الصحيفة أن ”رضوخ إسرائيل لمطالب الولايات المتحدة كان استسلاما مذلا وانتصارا لحركة حماس، التي أظهرت قدرتها على عرقلة الاقتصاد الإسرائيلي، فقد كانت الهجمات الصاروخية الأخيرة التي شنتها حماس تكتيكا ذكيا لاستغلال المشكلات السياسية الداخلية في إسرائيل، التي قدّمت توقيتا رائعا لحماس كي تطلق عملياتها العسكرية، ورغم أنها عانت من خسائر كبيرة في بنيتها التحتية، فإن التحذيرات التي كانت تقدمها إسرائيل قبل قصف بعض المباني في غزة منحت حماس الفرصة لنقل معداتها العسكرية بعيداً عن الغارات الإسرائيلية“.

وختمت الصحيفة تحليلها ”حتى تقوم إسرائيل بهجوم بري شامل تستطيع من خلاله القضاء على قادة حماس، ومنع بقايا نظامها من إعادة التسلح والتنظيم مرة أخرى بعد الهدنة، فإنه يجب أن تتوقع إسرائيل تكرار تلك الهجمات الصاروخية مرارا وتكرارا“.

تحديات أمنية في أفغانستان

قالت صحيفة ”ذي تايمز“ البريطانية إن انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي ”الناتو“ من أفغانستان من المقرر أن يكتمل بحلول منتصف يوليو المقبل؛ ما سيؤدي إلى الإسراع بنهاية أطول حرب أمريكية، في الوقت الذي حدد فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن تاريخ الانسحاب في الحادي عشر من سبتمبر.

وأضافت في تقرير نشرته اليوم: ”سحب القوات المتبقية من أفغانستان، والمقدر عددها بنحو 3500 جندي، تبين أنه أسهل مما توقعته وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، ولكنه في الوقت ذاته أدى إلى تصعيد التحديات الأمنية؛ ما دفع العديد من السفارات الغربية إلى إغلاق أبوابها أو تقليص عملياتها“.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”بايدن أصبح تحت ضغط متصاعد أيضا من أجل سحب الآلاف من الأفغان وعائلاتهم، الذين ساهموا في مساعدة القوات الأمريكية، بالإضافة إلى المترجمين في المناطق الحضرية. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تلقت أكثر من 18 ألف طلب للحصول على تأشيرات هجرة إلى الولايات المتحدة، وينتظر كثيرون الموافقة على طلباتهم“.

وتابعت الصحيفة: ”الدفاع عن مدن وبلدات رئيسة، بالإضافة إلى العديد من المطارات، من سيطرة حركة طالبان، يعتبر مصدرا رئيسا للقلق، بالإضافة إلى تمركز القوات الأمريكية في المنطقة للتحرك السريع ضد أي تهديد إرهابي يمثله تنظيم القاعدة“.

وانهت الصحيفة قائلة: ”لم تحسم إدارة الرئيس الأمريكي بايدن موقفها من قيام الطائرات الحربية والطائرات الأمريكية المسيرة بتقديم الدعم الجوي لقوات الحكومة الأفغانية في حربها ضد طالبان“.

بوتين في مأزق

قالت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية إن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ربما يكون أقرب حليف لروسيا، ولكن ولاءه يبقى موضع شك.

وأضافت: ”عندما أجبر لوكاشينكو، الزعيم البيلاروسي الوحشي وغريب الأطوار، طائرة ركاب أوروبية على الهبوط من أجل القبض على معارض لنظامه، يوم الأحد الماضي، فإنه بذلك أعلن عن مرحلة جديدة وهشة في العلاقات بين الجمهوريات السوفيتية السابقة، تلك الخاصة بالعلاقة بين لوكاشينكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين“.

وأشارت الصحيفة ”يميل بوتين ولوكاشينكو إلى بعضهما البعض في الصراع مع الغرب، ولكن لكل منهما مصالح متضاربة مع الآخر. حيث يعتمد لوكاشينكو على قبضته الحديدية لضمان بقائه في السلطة، والمستمر منذ 26 عاما، بينما يسعى بوتين لتعزيز نفوذ روسيا في بيلاروسيا؛ ما يؤدي إلى تقويض لوكاشينكو“.

وتابعت ”الآن، وفي ظل القمة المرتقبة التي سوف تجمعه بالرئيس الأمريكي بايدن، فإن بوتين يواجه الآن اختبارا حول حجم الدعم السياسي الذي سيستعين به لتعزيز موقف لوكاشينكو، بعد أن تسبب سلوك الأخير تجاه طائرة ”ريان أير“ في تعقيد جهود الكرملين في تهدئة التوترات مع الغرب“.

ونقلت عن ”فراناك فياشوركا“ المستشار البارز لزعيمة المعارضة البيلاروسية ”سفياتلانا تسيخانوسكايا“، المقيمة في المنفى حاليا، قوله ”في وزارة الخارجية الروسية والكرملين، أعتقد أن المسؤولين هناك لا يقفون إلى جوار لوكاشينكو. ولكن في الوقت ذاته، فإنه ومع عدم وجود كثيرين موالين لروسيا، فإنهم يمكن أن يعملوا على استمراره لفترة من الوقت“.

من جانبه قال ”أندري كورتونوف“ المدير العام للمجلس الروسي للشؤون الدولية، وهو معهد أبحاث تم إنشاؤه بالتعاون مع وزاة الخارجية الروسية، إن استمرار دعم لوكاشينكو يمكن أن يكون مكلفا بالنسبة لبوتين، خاصة وهو يستعد للقاء القمة مع بايدن يوم الـ16 من يونيو المقبل في جنيف، والرسائل التي وجهها مسؤولون روس بأنهم يريدون الحدّ من التوترات مع الولايات المتحدة.