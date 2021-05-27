الصين تحذر من "تسييس" قضية منشأ كورونا

حذرت سفارة الصين في الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الخميس، من ما وصفته بـ“تسييس“ قضية منشأ فيروس كورونا.

وقالت السفارة على موقعها الإلكتروني، إن ”تسييس منشأ كوفيد-19 سيعرقل التحقيقات“، وذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن أجهزة المخابرات الأمريكية تطرح نظريات متضاربة عن منشأ الفيروس.

وأضافت أن الصين تدعم ”دراسة شاملة لجميع الحالات المبكرة لكوفيد-19 التي ظهرت في جميع أنحاء العالم وإجراء تحقيق شامل في بعض القواعد السرية والمختبرات البيولوجية في جميع أنحاء العالم“.

وأمر بايدن، معاونيه بتحديد منشأ فيروس كورونا الذي يسبب كوفيد-19، قائلا يوم الأربعاء إن أجهزة المخابرات الأمريكية تطرح نظريات متضاربة قد تشمل احتمال تسربه بسبب حادث في مختبر.

وقال بايدن إن ”أجهزة المخابرات تدرس احتمالين مرجحين، لكنها لا تزال تفتقر إلى الثقة القوية في استنتاجاتها وتجري نقاشا ساخنا بشأن أيهما أكثر ترجيحا“.

وأودت الجائحة بحياة أكثر من 3 ملايين شخص في أنحاء العالم. ولا يزال منشأ الفيروس محل خلاف بين الخبراء. وظهرت الحالات الأولى المعروفة في مدينة ووهان في وسط الصين في ديسمبر 2019.

وفي تقرير صدر في مارس بالتعاون مع علماء صينيين، قال فريق تقوده منظمة الصحة العالمية قضى 4 أسابيع في ووهان وحولها في يناير وفبراير، إن الفيروس ربما انتقل من خفافيش إلى الإنسان عبر حيوان آخر، وإن ”ظهوره نتيجة حادث مختبر يعتبر منحى غير محتمل بشدة“.