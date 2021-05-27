بايدن يدين "انتهاكات" حقوق الإنسان في تيغراي.. ويطالب بوقف إطلاق النار

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

دان الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، الانتهاكات ”غير المقبولة“ لحقوق الإنسان في تيغراي، وطالب بوقف فوري لإطلاق النار في الإقليم الأثيوبي.

وقال بايدن في بيان إن ”انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق التي تحدث في تيغراي، بما في ذلك العنف الجنسي الواسع الانتشار، غير مقبولة ويجب أن تنتهي“.

وأضاف أن ”الأطراف المتحاربة في منطقة تيغراي يجب أن تعلن وقفا لإطلاق النار وأن تلتزم به وأن تنسحب القوات الإريترية وقوات إقليم أمهرة“ من تيغراي.

وأعلن بايدن في بيانه أن المبعوث الأمريكي إلى القرن الأفريقي جيفري فيلتمان، سيزور المنطقة الأسبوع المقبل.

واتهمت إثيوبيا الولايات المتحدة، الإثنين الماضي، بالتدخل في شؤونها بعد أن أعلنت واشنطن فرض قيود على المساعدات الاقتصادية والأمنية لها بسبب مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان أثناء الصراع في تيغراي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، إن القيود تهدف إلى دفع الأطراف الضالعة في الصراع الذي اندلع في تشرين الثاني/ نوفمبر لتسويته.

وأديس أبابا حليف قديم لواشنطن، لكن الولايات المتحدة تعرب عن قلقها بشكل متزايد منذ أن شن رئيس الوزراء الأثيوبي آبيي أحمد في تشرين الأول/ نوفمبر، هجوما عسكريا واسع النطاق على تيغراي لتوقيف ونزع سلاح قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

ولقى الآلاف حتفهم في القتال الذي اندلع بين الحزب الحاكم السابق في تيغراي، وهو الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، وقوات الحكومة المركزية وقوات حليفة لها من إريتريا المجاورة.