وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر "حزب الله" ويهدد لبنان برد "مزلزل"

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأربعاء، بـ“رد مزلزل“ حال اندلاع مواجهة في الشمال، قائلًا:“إذا انفتح باب الشر في الشمال، سنزلزل لبنان“، وفق تعبيره.

وقال غانتس في تصريحات نقلتها إذاعة الجيش الإسرائيلي إن“البيوت التي يتحصن فيها المسلحون، وتخزن فيها الذخائر، ستصبح خرابًا، وستتحول مخازن الصواريخ في لبنان إلى أكوام من الحجارة“.

وفي السياق ذاته، ذكر غانتس، أن“إسرائيل تحافظ على حرية العبادة، ومستعدة أيضًا لحماية مستوطنيها في أي وقت، وعلى أي جبهة“.

كما اشترط غانتس لإعادة إعمار غزة عودة الأسرى الإسرائيليين، قائلًا:“نطمح أن يعم غزة الهدوء، وستتم إعادة إعمارها من الدمار بمساعدة العالم والسلطة، بشرط عودة الأسرى الإسرائيليين“.

وأضاف أنه“إذا لم يكن هناك هدوء في غزة سنضطر للتحرك عسكريًا مرة أخرى“.