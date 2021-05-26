أردوغان "يتجاوز" تصريح الإبادة الأرمنية ويراهن على "عهد جديد" مع بايدن

طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من مسؤولين كبار في شركات أمريكية العمل على تحسين الروابط، وذلك أثناء مؤتمر بالفيديو، اليوم الأربعاء، انتقد فيه مجددا قرار البيت الأبيض وصف مذبحة ارتكبها العثمانيون ضد الأرمن بأنها إبادة جماعية.

لكن أردوغان قال إن الروابط بين الولايات المتحدة وتركيا ستدخل ”عهدا جديدا“ بعد اجتماع مباشر مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في 14 يونيو/ حزيران، الذي سيكون الأول بين الرئيسين منذ انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي.

وشارك في المؤتمر عبر الاتصال المرئي، مسؤولون من ”بوينغ“ و“أمازون“ و“مايكروسوفت“ و“كيلوج“ و“بيبسيكو“ و“سيسكو“ و“بروكتور آند جامبل“ و“جونسون آند جونسون“، بحسب تسجيل مصور بثه التلفزيون التركي.

وشكر أردوغان ”الشركات التي تؤمن بقدرات تركيا“، وقال إنه يتوقع أن ”تنهج الولايات المتحدة نهجا بناء على نحو أكبر“، مضيفا أن ”الرسوم الجمركية الأمريكية على الألمنيوم والصلب تبقى مشكلة“.

وأبلغ مسؤولي الشركات: ”أعتقد أننا سنجعل تركيا قاعدة للإنتاج والتكنولوجيا“.

وأضاف أن ”بيان بايدن بشأن أحداث 1915 وضع عبئا إضافيا على روابطنا، لكنني أعتقد أن الاجتماع الذي سنعقده في 14 يونيو على هامش قمة حلف شمال الأطلسي سيكون إيذانا بعهد جديد“.

والاتصال الوحيد حتى الآن بين بايدن وأردوغان كان في محادثة هاتفية في 23 أبريل نيسان، عندما قال بايدن إنه سيصف مذبحة الأرمن بأنها إبادة جماعية، وهو ما قوبل بإدانة تركية.