نيويورك تايمز: بايدن يخاطر بإثارة حنق إسرائيل بسياسته تجاه الفلسطينيين

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، في تقرير لها، نشرته أمس الأربعاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تخاطر بإثارة حنق إسرائيل، من خلال مساعيه الدبلوماسية تجاه الفلسطينيين.

وأشارت الصحيفة إلى وعد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عند وصوله لمقر الحكومة الفلسطينية أمس بتقديم مساعدات إضافية للسلطة وإعادة العلاقات التي قطعتها الإدارة السابقة.

ومع الانفعال من القتلى والحطام الذي خلفته الحرب بين إسرائيل وحماس، قالت الصحيفة: إن تصرفات وزير الخارجية ”مثلت دور أمريكا الذي لعبته سابقا كوسيط في الصراع الذي طال أمده في الشرق الأوسط“.

وأضافت الصحيفة: ”موقف الولايات المتحدة كان بمثابة تحول حاد عن سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي لم يخفِ انحيازه لإسرائيل بإغلاق القنوات السياسية مع السلطة الفلسطينية، وقطع المساعدات الإنسانية عن ملايين الفلسطينيين“.

وتابعت: ”لكن ذلك الارتداد في السياسة الأمريكية ينطوي -أيضا- على مخاطر كبيرة، إذ تقول إدارة بايدن إنها ستساعد في تمويل إعادة إعمار ضخمة في قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة حماس، التي تعتبرها الولايات المتحدة منظمة إرهابية“.

واعتبرت الصحيفة أن ”إعادة بناء العلاقات مع الفلسطينيين تهدد بإغضاب إسرائيل، الحليف الأكثر موثوقية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، والذي يشعر قادته بالقلق بالفعل بشأن محاولات إدارة بايدن للانضمام مجددا إلى الاتفاق النووي مع إيران“.

وأكد بلينكين بعد لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الولايات المتحدة ستعيد فتح قنصلية أمريكية في القدس للتعامل مع الشؤون الفلسطينية أغلقتها إدارة ترامب عام 2019، وسترسل 112 مليون دولار إضافية من المساعدات وتمويل التنمية، إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي مساعدات تزيد من إجمالي قيمة المساعدات التي رصدتها إدارة بايدن الشهر الماضي لتصل لأكثر من 360 مليون دولار، بعد قرار إلغاء تخفيضات المساعدات الأمريكية في فترة ترامب.

وتحدث بلينكن عن ”المساعدة الإنسانية العاجلة لإعادة إعمار غزة“ ودعا إلى دعم دولي لمنع المزيد من المعاناة، واقترح العمل مع السلطة الفلسطينية، التي ليس لها تأثير واسع النطاق بالقطاع، في عملية إعادة البناء كوسيلة لعدم استفادة حماس من المساعدات.

لكن حماس والسلطة الفلسطينية خصمان سياسيان لدودان، وليس من المؤكد أن الحركة المسيطرة على قطاع غزة ستتنازل عن ملف إعادة الإعمار دون شروط.

وقال غسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت في الضفة الغربية في تعليقه للصحيفة: ”حماس لا تريد أن تكون السلطة الفلسطينية المسؤول عن هذه العملية“.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن بلينكين اقترح أن تطور إسرائيل حزمة مساعدات للسلطة الفلسطينية، وتعزيز تنسيقها الأمني.

وأضاف أن إسرائيل ”رفضت الاقتراح، ما لم تتوقف السلطة الفلسطينية عن التعاون مع تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب في الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ حرب عام 1967“.

وقالت الصحيفة إن ”تركيز بلينكين على مساعدة الفلسطينيين يثير التساؤل حول إمكانية انحراف السياسة الأمريكية بشأن الشرق الأوسط إذا فاز ترامب أو مرشح جمهوري آخر بالرئاسة في المستقبل“.

واختتمت تقريرها قائلة: ”على ذكر ذلك فإن وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، وهو من أشد نقاد سياسة بايدن الخارجية والذي يعتبر مرشحا محتملا للرئاسة في المستقبل، يزور إسرائيل هذا الأسبوع لحضور فعالية تقام بمناسبة تقاعد يوسي كوهين، مدير الموساد“.