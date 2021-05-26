واشنطن "تندد بشدة" باحتجاز قادة مدنيين في مالي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن نددت بشدة، اليوم الأربعاء، باحتجاز قادة مدنيين من الحكومة الانتقالية في مالي، وعلقت المساعدة الأمنية لقوات الشرطة والجيش في البلاد.

وقال مساعد لنائب رئيس مالي إن الرئيس المؤقت ورئيس الوزراء استقالا اليوم الأربعاء، بعد يومين من قيام الجيش بالقبض عليهما.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس، في بيان: ”نعمل بشكل وثيق مع اللجنة المحلية لمراقبة عملية الانتقال وأطراف دولية أخرى؛ من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء المحتجزين، واستئناف عملية الانتقال تحت قيادة مدنية“.