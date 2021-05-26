أخبار

أمريكا.. قتلى وجرحى في إطلاق نار بكاليفورنيا
تاريخ النشر: 26 مايو 2021 15:52 GMT
تاريخ التحديث: 26 مايو 2021 17:15 GMT

أمريكا.. قتلى وجرحى في إطلاق نار بكاليفورنيا

أسفر إطلاق نار في مدينة سان خوسيه في ولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم الأربعاء عن "عدد من القتلى" والجرحى، حسب الشرطة المحلية. وقال راسل ديفيس من شرطة مقاطعة

+A -A
المصدر: أ ف ب
أسفر إطلاق نار في مدينة سان خوسيه في ولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم الأربعاء عن ”عدد من القتلى“ والجرحى، حسب الشرطة المحلية.
وقال راسل ديفيس من شرطة مقاطعة سانتا كلارا إن المسلح المشتبه به قتل ولم يتأكد بعد ”العدد الدقيق للقتلى والجرحى“، مضيفا أن المعلومات لا تزال ”أولية“.
ووقع إطلاق النار قرب نقطة لمجموعة النقل ”فاليه تراسبورتايشن اوتوريتي“ التي تدير النقل العام محلياً.
وأشارت الشرطة إلى أنّ موظفين في الشركة ”من بين الضحايا“، من دون تحديد العدد.
وقالت الشركة على تويتر إنه تم إخلاء الموقع.
وشهدت الولايات المتحدة سلسلة من عمليات إطلاق النار في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك في منشأة تابعة لشركة ”فيديكس“ في إنديانابوليس، وفي عمارة مكاتب في كاليفورنيا، وفي سوبر ماركت في بولدر (كولورادو) وفي عدد من صالات التدليك في أتلانتا.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، قتل 12 شخصا بالرصاص وأصيب نحو 50 في جميع أنحاء البلاد، في تصاعد لأعمال العنف المسلح الذي وصفه الرئيس جو بايدن حديثاً بأنه ”وباء“.
حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play