رئيس حماس في غزة: كنا على تواصل مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله خلال الحرب

أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، اليوم الأربعاء، أن الحركة وجناحها العسكري كتائب القسام كانت على تواصل مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال السنوار، خلال لقاء مع وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية: ”كنا على تواصل مع حزب الله والحرس الثوري الإيراني، وكان هناك مستوى عالٍ من التنسيق“.

وأضاف: ”أوصلنا لحزب الله والحرس الثوري أن هذه مجرد رسالة للعدو وليست معركة حقيقية، وكنا واثقين أنه إذا تطورت هذه المعركة سيكون هناك تدخل حقيقي وفاعل من كافة الجبهات“، على حد وصفه.

وأشار إلى أن ما وصفها بـ“قوى الممانعة“ ستكون في المعركة القادمة إذا ما تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس والمسجد الأقصى.

وكان السنوار وجه رسالة شكر إلى إيران، مضيفاً أن ”إيران لم تبخل علينا وعلى كل الفصائل بالدعم بالمال والسلاح والخبرات، وكان لهم فضل، وكانوا معنا إن لم يكونوا موجودين معنا“، على حد تعبيره.