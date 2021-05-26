السيسي يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي سبل إحياء المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، اليوم الأربعاء، في القاهرة، ملفات عدة أبرزها التطورات الفلسطينية وسبل إحياء المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن ”اللقاء تطرق إلى مستجدات القضية الفلسطينية، وسبل إحياء عملية السلام في أعقاب التطورات الأخيرة، حيث ثمن وزير الخارجية الأمريكي الجهود المصرية الحثيثة في هذا الإطار للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والعمل على تثبيته“.

وأشار السيسي، بحسب المتحدث، إلى أن ”تطورات الأحداث الأخيرة تؤكد أهمية العمل بشكل فوري لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بانخراط أمريكي فاعل لعودة الطرفين مجددًا إلى طاولة الحوار“.

وتم التوافق على تعزيز التنسيق والتشاور الثنائي بين البلدين فيما يخص تثبيت وقف إطلاق النار، وكذلك إطلاق عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، تأسيسًا على المبادرة المصرية في هذا الإطار.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد كذلك التباحث حول تطورات الأوضاع في ليبيا والمرحلة الانتقالية التي تمر بها حاليًا، وصولًا إلى الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل، حيث ”تم التوافق على أهمية دعم تلك المرحلة السياسية الفارقة في تاريخ ليبيا، مع ضرورة خروج المرتزقة والميليشيات الأجنبية المسلحة من ليبيا“.

كما تطرق اللقاء كذلك إلى قضية سد النهضة، حيث أكد السيسي تمسك مصر بحقوقها من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني منصف وملزم يضمن الأمن المائي لمصر، من خلال قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد.