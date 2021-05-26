بايدن يعتزم تعيين الدبلوماسي توماس نايدس سفيرا لدى إسرائيل

قال مصدر مطلع اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن يعين الرئيس الأمريكي جو بايدن، الدبلوماسي المخضرم والمدير التنفيذي في ”وول ستريت“ توماس نايدس، سفيرا للولايات المتحدة لدى إسرائيل.

ويأتي تعيين نايدس في أعقاب وقف لإطلاق النار تم التوصل إليه الأسبوع الماضي، بعد 11 يوما من القتال بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، في أسوأ اشتباكات منذ سنوات.

وواجهت إدارة بايدن انتقادات لافتقارها إلى تمثيل دبلوماسي رفيع المستوى في إسرائيل خلال الصراع الأخير، مما دفع البيت الأبيض إلى أن يجعل الانتهاء من عملية الاختيار أولوية قصوى.

ولم يُعرف بعد متى يعتزم بايدن الإعلان عن تعيين نايدس، لكن مصدرا مطلعا على الأمر قال: إن ذلك سيحدث قريبا.

ورفض البيت الأبيض التعليق.

ويعمل نايدس حاليا مديرا تنفيذيا كبيرا في مؤسسة ”مورغان ستانلي“، وسبق له أن عمل نائبا لوزير الخارجية للشؤون الإدارية والموارد في إدارة أوباما.

وكان منافسه الأول على هذا المنصب روبرت ويكسلر، وهو عضو سابق في الكونغرس عن فلوريدا، ويتمتع بخبرة واسعة في الشرق الأوسط.