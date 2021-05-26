تاريخ النشر:
26 مايو 2021 14:57 GMT
تاريخ التحديث: 26 مايو 2021 15:45 GMT
السيسي وميركل يتفقان على تثبيت هدنة غزة واستئناف المفاوضات السياسية
قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اتفقت في اتصال عبر الفيديو مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على ضرورة
قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اتفقت في اتصال عبر الفيديو مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على ضرورة استمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأضاف أنهما اتفقا أيضا على ”السعي من أجل استئناف المفاوضات السياسية“.