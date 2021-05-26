بعد استبعاده من انتخابات الرئاسة.. نجاد: إيران على طريق الانهيار‎

قال الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، الذي تم استبعاده من الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إن ”المجتمع على وشك الانفجار، وإن البلاد تتجه نحو طريق الانهيار“.

وأضاف نجاد في بيان نشره بسبب قرار مجلس صيانة الدستور استبعاده من سباق الانتخابات الرئاسية إنه ”لا يريد المشاركة في طريق الانهيار، بل سيقف الشعب ضد الاستبداد“.

وكشف نجاد بحسب ما ذكر موقع ”دولت بهار“، اليوم الأربعاء، أن ”قائد قوات محمد رسول الله في طهران العميد حسين نجاة زاره مساء الإثنين في منزله قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وأبلغه بأن مجلس صيانة الدستور قد استبعد ترشحه“.

وزعم نجاد أن ”العميد في الحرس الثوري حسين نجاة طلب منه التعاون والتزام الصمت وعدم حثه أنصاره على الخروج إلى الشوارع“.

وحذر الرئيس الإيراني السابق من ”خطر زيادة الجوع“ في إيران، وقال ”أشعر بهذا الخطر أكثر فأكثر كل يوم ”.

ووصف نجاد الأوضاع الاقتصادية في إيران بـ“الكارثية“، مبينا أن ”الوضع الاجتماعي على وشك الانهيار، والمسؤول عن الأوضاع المزرية التي تشهدها البلاد هو النظام والمستقبل سيكون أصعب وأسوأ بكثير في حال استمرت الظروف على نفس المنوال“.

وختم نجاد قوله دون أن يقدم تفاصيل إنه ”لن يترك الناس في منتصف الطريق ولن يتراجع عن مبادئه قيد أنملة وسيواصل مسيرته حتى النفس الأخير“.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استبعاد محمود أحمدي نجاد، بل كان مجلس صيانة الدستور قد استبعده في الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2017.

وتم أمس الثلاثاء الإعلان رسميا عن أسماء 7 مرشحين للانتخابات الرئاسية، خمسة منهم متشددون وهم إبراهيم رئيسي، سعيد جليلي، محسن رضائي، علي رضا زاكاني، قاضي زاده هاشمي، فيما وافق المجلس على ترشح عبد الناصر همتي (سياسي معتدل)، والإصلاحي محسن مهر علي زاده.

وبحسب بيان وزارة الداخلية الإيرانية تم استبعاد ”علي لاريجاني رئيس البرلمان الأسبق، ومحمود أحمدي نجاد، وإسحاق جهانجيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، ومحسن هاشمي رئيس مجلس مدينة طهران، ومصطفى تاج زاده وهو من بين الإصلاحيين الرئيسيين.

حفيد الخميني يعلق

من جهته، اتهم حسن الخميني، حفيد مؤسس الجمهورية الإسلامية روح الله الخميني، مجلس صيانة الدستور بـ ”استئصال جذور الثورة“ بإبعاده عددا كبيرا من المرشحين الإصلاحيين والمعتدلين.

وقال حسن الخميني المقرب من معسكر الإصلاحيين في بيان له إن ”مشروعية النظام الإيراني لن تستمر دون المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية“، مطالبا المرشحين السبعة الحاليين بضرورة انسحابهم من المنافسة بسبب الاستبعاد الواسع للمرشحين.

وأضاف بحسب بيان له تداولته وسائل إعلام رسمية إيرانية أن ”الحكومة التي ستفرزها الانتخابات المقبلة في ظل رفض أهلية العديد من المرشحين الكفُئين، غير قادرة على حل أي مشكلة من مشاكل البلاد“.