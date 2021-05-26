الإصلاحيون في إيران يعلنون رسميا دعمهم مرشحهم الوحيد محسن علي زاده

أعلنت الأحزاب الإصلاحية في إيران اليوم الأربعاء، دعمها ووقوفها إلى جانب مرشحها الوحيد محسن مهر علي زاده بعد السماح لهم بخوض الانتخابات مع قائمة من المرشحين المتشددين.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن الأحزاب الإصلاحية عقدت اجتماعا خلصت فيه إلى دعم المرشح علي زاده في سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 حزيران يونيو المقبل.

وبحسب ما ذكره موقع ”جهان نيوز“ الإخباري، فإن الإصلاحيين أكدوا أهمية مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية بعد غياب محمد رضا عارف عن هذا السباق، واستبعاد المرشحين الإصلاحيين، من بينهم نائب رئيس البرلمان السابق مسعود بزشكيان، وقرروا دعم محسن مهر علي زاده كمرشح عن الإصلاحيين.

وتقرر خلال اجتماع الأحزاب الإصلاحية أن يتولى عباس معيني رئاسة الحملة الانتخابية للجبهة الإصلاحية في إيران لدعم المرشح محسن مهر علي زاده.

وجاء موقف الإصلاحيين بدعم مهر علي زاده، بعدما تيقنوا أن المرشد علي خامنئي لن يستخدم صلاحياته الواسعة في فتح المجال أمام المرشحين المستبعدين من خوض الانتخابات الرئاسية بينهم علي لاريجاني وإسحاق جهانغيري ومسعود بزشكيان ومصطفى تاج زاده.

ووجهت الأحزاب الإصلاحية أمس الثلاثاء، سلسلة انتقادات إلى مجلس صيانة الدستور بسبب استبعاد مرشحهيم، فيما اعتبر بعضهم أن نتائج الانتخابات معدة مسبقا وأن هذه الانتخابات تمت هندستها.

من هو محسن مهر علي زاده؟

هو سياسي إصلاحي يبلغ من العمر 64 عاماً، من أهالي مدينة مراغة الواقعة شمال غرب إيران، وقد تولى عدة مسؤوليات في عهد الرئيس الأسبق محمد خاتمي.

وخلال الولاية الأولى من حكم خاتمي، تولى منصب رئيس اتحاد ”الزورخانة“ الرياضية، كما تولى منصب عضو مجلس إدارة منطقة كيش الاقتصادية الحرة.

وفي الولاية الثانية شغل منصب نائب الرئيس ورئيس منظمة التربية البدنية، كما تولى منصب نائب مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إضافة إلى مسؤوليات أخرى منها حاكم محافظة خراسان الرضوية.

وكان أحد المرشحين في انتخابات البرلمان لعام 2015، لكن مجلس صيانة الدستور رفض ترشيحه، وفي عام 2017 عين الرئيس الحالي حسن روحاني بمنصب حاكم محافظة خراسان لكن استقال بموجب قانون شرعه البرلمان.

شارك في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2005، التي فاز فيها الرئيس السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد، بعدما استخدم خامنئي صلاحياته ضد قرار مجلس صيانة الدستور الذي استبعد في البداية المرشح محسن مهر علي زاده.

وحصل محسن علي زاده في تلك الانتخابات الرئاسية على مليون و300 ألف ناخب وهي نسبة لم تؤهله للفوز بالانتخابات الرئاسية في ظل تعدد المرشحين الإصلاحيين.