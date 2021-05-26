"هآرتس": إسرائيل تعترف بتغير موازين القوى مع حماس بعد الحرب الأخيرة على غزة

أكدت صحيفة ”هآرتس“ إن الصواريخ التي أطلقتها حركة حماس على إسرائيل خلال الحرب الأخيرة بين الطرفين تعكس نجاح الصناعات العسكرية في غزة.

وقالت في تحليل إخباري نشرته اليوم الأربعاء: ”يبدو أن الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها إسرائيل من غزة أدت إلى تغيير ميزان القوة، وهو الأمر الذي اعترف به بعض الإسرائيليين بالفعل“.

ومضت تقول: ”خلال الجولة الأخيرة للقتال في غزة، فإن حركة حماس نجحت في تحقيق إنجاز مهم على صعيد العمليات العسكرية، يتمثل في العدد الهائل من الصواريخ وقذائف المورتر التي أطلقتها على إسرائيل، وفي الوقت ذاته فإن محاولات الحركة لمهاجمة إسرائيل عبر الأنفاق وباستخدام الطائرات المسيرة حققت فشلا ذريعا“.

وتابعت: ”لكن كثافة إطلاق الصواريخ والقذائف على إسرائيل كانت بمثابة تطور لافت للأنظار، ورغم أن تلك الهجمات تسببت في سقوط عدد قليل من الضحايا الإسرائيليين، فإنه يبدو أن توازن القوى بين الطرفين قد تغير قليلا، ونال هذا التطور اعترافا من جانب المتخصصين في إسرائيل، إذ نجحت حماس وحركة الجهاد الإسلامي في تطوير الصناعات العسكرية المحلية في غزة“.

ونقلت ”هآرتس“ عن مصدر إسرائيلي مطلع قوله: ”لا يمكن أبدًا التهوين من قدرات هذا الخصم، الخطر الذي تمثله حماس ليس أقل من خطر حزب الله وإيران، رغم أن الحركة التي تسيطر على قطاع غزة تعمل في ظروف أصعب كثيرا“.

وأردفت: ”قبل العملية، قدّرت مؤسسة الدفاع الإسرائيلية عدد الصواريخ التي تملكها حماس بنحو 15 ألف صاروخ، من بينها ألف صاروخ على الأقل متوسط المدى، وفي ظل عدد الصواريخ التي أطلقتها حماس على إسرائيل، والتي تحطمت غالبيتها بواسطة الدفاع الجوي الإسرائيلي، فإن حماس تملك الآن 60% من ترسانتها الصاروخية الأصلية، ومن بينها صواريخ قادرة على ضرب وسط إسرائيل“.

واستطردت: ”رغم أن حجم الصواريخ التي تم إطلاقها على وسط إسرائيل لم يتجاوز التقديرات الاستخباراتية قبل العملية، فإن تلك الهجمات أدت إلى هزة قوية للرأي العام ووسائل الإعلام، إذ كان عدد الصواريخ التي استهدفت وسط إسرائيل في عمليتي 2012 و2014 قليلا للغاية“.

وبحسب الصحيفة، فإن ”حماس نجحت -أيضًا- في تقديم استعراض عسكري، مثل إطلاق أكثر من 100 صاروخ على عسقلان في أقل من نصف ساعة، أو إطلاق عشرات الصواريخ على منطقة غوش دان المطلة على البحر المتوسط في تل أبيب“.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”الجهاز الأمني الإسرائيلي يميز بين هدفين رئيسين لحركة حماس، الأول هو تصنيع المزيد من الصواريخ، بعضها ذو مدى أطول وأكثر فتكًا، إذ يمتلك القطاع القدرات التقنية الكافية لهذا الغرض، أما الهدف الثاني لحماس، والذي يثير قلق إسرائيل بشدة، فهو دقة الصواريخ“.

وتسعى حماس، مثل حزب الله، إلى تطوير وتركيب وسائل من شأنها تحسين دقة صواريخها، وهذا أمر مهم للغاية على الصعيد الإستراتيجي، وستمكّن الأسلحة الدقيقة حماس من ضرب المواقع الإسرائيلية الحيوية مثل: مطار ”بن غوريون“، والقواعد العسكرية، ومحطات الطاقة، والموانئ، ويعد تطوير الطائرات دون طيار جزءًا رئيسًا من هذه الجهود.