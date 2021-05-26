المونيتور: دور مصر في صراع غزة يساعد السيسي على إذابة الجليد مع بايدن

قال موقع ”المونيتور“ إن الدور الذي لعبته مصر في التوصل إلى اتفاق الهدنة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس، ساعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على كسر الجمود في العلاقات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وبحسب التقرير، فإن مصر تأمل أن تكون الاتصالات الأخيرة بين السيسي وبايدن ”نقطة تحول“ في العلاقات بين البلدين، ودعما للموقف المصري من سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف، في تقرير نشره اليوم الأربعاء: ”تلقى السيسي اتصالا هاتفيا من بايدن يوم الـ20 من أيار/مايو الجاري، قبل الإعلان عن اتفاق الهدنة الذي تم برعاية مصرية، بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة“.

وذكر الموقع أنه ”جاء الاتصال بعد 4 أشهر على تولي بايدن مهام منصبه، وفي الوقت الذي يتطلع فيه الرئيس المصري لتعزيز علاقاته مع الإدارة الديمقراطية الجديدة، وفقا لما قاله محللون“.

ونقل الموقع عن مصطفى كامل السعيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في القاهرة، وعضو الحركة المدنية الديمقراطية، قوله: ”شكلتْ التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية فرصة ذهبية للتواصل وكسر الجليد بين الرئيسين“.

وأضاف: ”السيسي كان ينتظر مثل هذه الدعوة لإظهار أن القاهرة يمكن أن تساعد الولايات المتحدة، توسطت مصر في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس منهية 11 يومًا من القتال، وأشاد السيسي بدور بايدن في الترويج للهدنة“.

وذكر الموقع أنه ”مع هزيمة الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الأخيرة، أصبح موقف الإدارة الجديدة من السيسي سؤالا مفتوحا، رغم أن الأخير كان أول زعيم عربي يهنئ بايدن بفوزه“.

وأردف قائلا: ”بعد ذلك بأربعة أيام، كان الاتصال الثاني بين السيسي وبايدن، وهذه المرة لم يكن الأمر مقتصرا على التطورات في الأراضي الفلسطينية، ولكنه تضمن العديد من القضايا الإقليمية، ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدّمها قضية سد النهضة الإثيوبي، وليبيا، وحقوق الإنسان في مصر“.

واعتبر السعيد أن الاتصالات بين بايدن والسيسي ”تطور مهم“، إذ لم يكن هناك أي اتصال بين الرئيسين منذ وصول الرئيس الأمريكي إلى البيت الأبيض، إذ يرجع ذلك بشكل جزئي إلى تحفظ إدارة بايدن على موقف حقوق الإنسان في مصر.

من جانبه، قال جهاد العودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، إن تلك الاتصالات تعكس ”آلية الحاجة“، إذ بدا أن الأمريكيين يحتاجون السيسي فيما يتعلق بالتصعيد في الأحداث الفلسطينية، وفي الوقت ذاته فإن الرئيس المصري أظهر قدرته على التعاون الإستراتيجي مع إدارة بايدن.

وفي السياق ذاته، قال محمد المنشاوي، الكاتب المتخصص في العلاقات المصرية الأمريكية، إن الأزمة الأخيرة أعادت دور مصر الإقليمي في الشرق الأوسط الجديد، في أعقاب ”اتفاقات أبراهام“ للسلام، التي تم توقيعها بين إسرائيل ودول عربية، على رأسها الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، وفي الوقت الذي لم يتوقع فيه أحد من واشنطن أن يبادر بايدن بالاتصال بالرئيس السيسي، فإن مصر هي الطرف الوحيد في المنطقة الذي يملك اتصالات مع إسرائيل وحماس.

وختم موقع المونيتور تقريره بقوله: ”تريد القاهرة من الإدارة الأمريكية أن يكون لها دور أقوى لدعم موقف مصر من سد النهضة الإثيوبي، كما فعلت إدارة ترامب، بحسب مصطفى كمال السعيد، كما أن هناك العديد من القضايا في الشرق الأوسط، والتي تهم الولايات المتحدة أيضا، مثل: الصراع مع إيران، والتنافس مع الصين“.