مدير وكالة الطاقة الذرية: برنامج إيران النووي "مقلق للغاية"

وصف مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم بأنه ”مقلق للغاية“، وذلك في مقابلة نشرتها صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الأربعاء.

وقال غروسي للصحيفة إن إيران تخصب اليورانيوم بدرجات نقاء ”لا يصل إليها سوى الدول التي تصنع قنابل“.

وتأتي تصريحات غروسي في وقت تتفاوض فيه إيران مع قوى عالمية في جنيف لتحديد الخطوات التي يتعين على إيران والولايات المتحدة اتخاذها بشأن العقوبات والأنشطة النووية، للعودة للامتثال الكامل للاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع القوى العالمية.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق عام 2018، ما دفع إيران إلى أن تتجاوز تدريجيا القيود المفروضة على برنامجها النووي بهدف تحجيم قدرتها على إنتاج قنبلة نووية، فيما تنفي إيران أن يكون ذلك هدفها.

وقال غروسي للصحيفة ”تخصيب دولة ما (اليورانيوم) بدرجة نقاء 60% أمر خطير للغاية.. لا تصل إلى هذا المستوى سوى الدول التي تنتج قنابل“.

وأضاف أن مستوى النقاء ”60% يكاد يكون مستوى إنتاج السلاح، التخصيب التجاري من (2-3)% ”.

وأضاف أن إيران لها ”حق سيادي“ في تطوير برنامجها، لكن ”هذا مستوى يحتاج لمراقبة يقظة“.

وقال غروسي إن أغلب الإجراءات التي اتخذتها إيران يمكن العدول عنها بسهولة نسبيا، لكنه أضاف أن مستوى البحث والتطوير الذي تم الوصول إليه يعد مشكلة.

وتابع قائلا ”لا يمكنك إعادة الجني إلى القمقم، بمجرد أن تعرف كيف تصنع شيئا، والسبيل الوحيد لكبح ذلك هو من خلال التحقق“.

وأضاف ”برنامج إيران نما وأصبح أكثر تطورا، لذلك فإن العودة المباشرة لاتفاق عام 2015 لم تعد ممكنة. ما يمكن عمله هو إبقاء أنشطتها دون مستويات 2015“.