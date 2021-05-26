روحاني يطلب مساعدة خامنئي لضمان "منافسة" أكبر في الانتخابات الرئاسية

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني ،اليوم الأربعاء، أنه وجّه رسالة إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي بشأن ترشيحات الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل.

وأعلنت الداخلية الإيرانية ،أمس الثلاثاء، القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وضمت سبعة مرشحين خمسة منهم من المتشددين، وهم: ”إبراهيم رئيسي، وسعيد جليلي، ومحسن رضائي، وعلي رضا زاكاني، وأمير حسين قاضي زاده، والإصلاحي محسن مهر علي زاده، والمعتدل عبد الناصر همتي“.

ودعا الرئيس الإيراني اليوم إلى ”منافسة“ أكبر في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بعد أن استبعد مجلس صيانة الدستور شخصيات بارزة من لائحة المرشحين؛ ما يمهد الطريق أمام المرشح المتشدد إبراهيم رئيسي.

وقال روحاني في اجتماع لمجلس الوزراء: ”جوهر الانتخابات هو المنافسة، إذا حذفتم ذلك، تصبح (عملية الاقتراع) جثة هامدة.. بعثت برسالة إلى القائد الأعلى أمس، بشأن ما أفكر به، وما إذا كان قادرا على المساعدة في هذا الشأن“.

وأضاف الرئيس الإيراني: ”نريد أن يتخذ مجلس صيانة الدستور قرارا من شأنه إجراء انتخابات حقيقية.. المعيار في الانتخابات الرئاسية يجب أن يكون اعتراف الشعب بنتائجها“.