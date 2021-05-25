بعد استبعاده من الانتخابات.. مرشح إصلاحي يحذر خامنئي

حذر المرشح عن التيار الإصلاحي في إيران الذي جرى استبعاده من الانتخابات الرئاسية، مصطفى تاج زاده، المرشد علي خامنئي أعلى سلطة في البلاد من عواقب ”هندسة الانتخابات“ المقرر إجراؤها في 18 من يونيو المقبل، بالكشف عن أخطاء خامنئي والمسؤولين المعينين من قبله.

وبموجب الدستور الإيراني لا يحق لأحد الكشف عن أداء المرشد في البلاد لأن ذلك من اختصاص مجلس خبراء القيادة (رجال الدين بدرجة الاجتهاد)، الذي يحق لهم مراقبة أداء المرشد وعزله وتعيين بدلاً منه.

وقال تاج زاده في بيان صحافي له نشره في وقت متأخر من مساء الثلاثاء ”إنه يحذر الزعيم الإيراني علي خامنئي من العواقب الوخيمة للهندسة الانتخابية“ التي يمارسها مجلس صيانة الدستور ضد بعض المرشحين.

وأضاف ”أنا في هذا الموقف الحساس حيث يعاني الناس من العديد من النواقص والاستحقاق تظهر الرؤية أقل وضوحًا، بصوت عالٍ للهندسة الانتخابية وانتهاكهاً لحقوق الشعب الإيراني، وأحذر من عواقبها الوخيمة، لكني أؤكد أنني لن أتخلى عن الوسائل السلمية“.

ووصف تاج زاده وهو نائب وزير الداخلية في حكومة الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي، ما قام به مجلس صيانة الدستور باستبعاد المرشحين الإصلاحيين، بأنها ”خطوة جعل الانتخابات غير تنافسية ولا معنى لها“.

وقال: ”ليس من واجب النظام حرمان المنتقدين والمعارضين من حقوقهم باسم محاربة الغطرسة“.

وشدد تاج زاده مخاطبًا آية الله علي خامنئي، على أنه ”بينما ننتقد أخطاء المؤسسات المنتخبة، فإننا نشير بصراحة وبصدق، وإذا لزم الأمر، بمرارة ولكن بتعاطف إلى أخطاء المرشد الأعلى والمعينين من قبله، حتى لو تطلب منا ذلك أن ندفع الثمن“.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية الإيرانية أعلنت الثلاثاء القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية.