بايدن يستقبل أسرة جورج فلويد‎ (فيديو)

استقبل الرئيس الأمريكي يوم الثلاثاء ، عددا من أفراد عائلة جورج فلويد ، بمناسبة مرور عام على وفاته تحت ركبة جندي أمريكي ليلة 25 مايو 2020.

وتحدثت العائلة إلى وسائل الإعلام من داخل البيت الأبيض حسب ”راديو كندا“،وأشار محاميها ”بينجامان كرامب“ إلى أن اللقاء مع الرئيس دام أزيد من ساعة.

وقبل اجتماعها بالرئيس الأمريكي ونائبته كامالا هاريس ، التقت العائلة بنواب في الكونغر، رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي والنائبة كارين باس، مهندسة مشروع قانون إصلاح الشرطة.

وصرحت الناطقة باسم البيت الأبيض جين بساكي يوم الاثنين، أن الاجتماع الذي ستحضره أيضا الطفلة جيانا ابنة فلويد التي تعاطف معها العالم، سيتم بشكل خاص.

وشكلت وفاة جورج فلويد خلال اعتقاله من طرف الشرطة، فتيلا أشعل احتجاجات عارمة في الولايات المتحدة، وتحول اسمه إلى رمز لمناهضة العنصرية وتجاوزات عناصر الأمن، كما أصبحت آخر كلماته ”لا استطيع التنفس“ شعارا عالميا.