محكمة إسبانية تصدر 3 قرارات جديدة بشأن زعيم "البوليساريو"

أصدر قاضي المحكمة الوطنية في إسبانيا سانتياغو بيدراز اليوم الثلاثاء 3 قرارات بشأن زعيم جبهة ”البوليساريو“ إبراهيم غالي، الذي يعالج في مستشفى بـ“لوغرونيو“ (شمال إسبانيا) ويواجه شكوى بتهمة ارتكاب ”جرائم ضد الإنسانية“.

وأفادت صحيفة ”إلموندو“ الإسبانية، أن القرار الأول يتعلق بـ“رفض طلب لاعتقال المدعو إبراهيم غالي“، الذي تسببت استضافته في مستشفى إسباني لتلقي العلاج منذ الشهر الماضي في إثارة غضب المغرب.

ووفق المصدر ذاته، فإن القرار الثاني هو إخطار زعيم جبهة ”البوليساريو“ بشكوى ”الإبادة الجماعية“ وغيرها من الجرائم التي أعاد القاضي بيدراز فتحها قبل أيام قليلة، وتحديداً بعد تلقي تأكيد من الشرطة بإدخاله مستشفى ”لوغرونيو“.

وشدد القاضي على أنه يتعين على زعيم جبهة ”البوليساريو“ إبراهيم غالي تعيين محامٍ لتمثيله في هذه القضية في الأول من يونيو بالمحكمة الوطنية.

ووفق“إلموندو“، سيتعين على غالي الرد على الشكوى التي قدمتها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان.

أما القرار الثالث، فيتمثل في مطالبة إدارة مستشفى ”لوغرونيو“ الذي يوجد به غالي بالتحضير لعقد مؤتمر بالفيديو، وذلك في حالة بقي المتهم في مكانه ولم يتمكن المحققون من إحضاره شخصياً للمثول أمام المحكمة الثلاثاء المقبل.

وتتهم جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وأفراد في الصحراء الغربية غالي وغيره من زعماء ”البوليساريو“ بـ“الإبادة الجماعية والقتل والإرهاب والتعذيب والاغتصاب والتورط في عمليات اختفاء قسري“.

وتشهد العلاقة بين إسبانيا والمغرب توترا بسبب استقبال مدريد إبراهيم غالي بـ“هوية مزورة“ لأجل العلاج، وانتقد المغرب القرار بشدة، قبل أن تستفحل الأزمة بين الطرفين بعد دخول آلاف المهاجرين غير النظاميين مدينة سبتة الخاضعة للسيطرة الإسبانية.