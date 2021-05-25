ابنة الخميني تهاجم مجلس صيانة الدستور في إيران بسبب استبعاد الإصلاحيين من الانتخابات

هاجمت زهرة مصطفوي ابنة مؤسس النظام الإيراني رجل الدين الراحل روح الله الخميني اليوم الثلاثاء مجلس صيانة الدستور بسبب قراره استبعاد المرشحين للانتخابات الرئاسية الذي ينتمي أغلبهم للتيار الإصلاحي.

ونقلت صحيفة ”عصر إيران“ الإلكترونية عن زهراء مصطفوي الخميني في بيان لها بشأن المصادقة على المرشحين للانتخابات الرئاسية التي تجرى الشهر المقبل، إن ”استبعاد المرشحين وخاصة علي لاريجاني وإسحاق جهانغيري، خطوة غير مدروسة وترسخ لتوسيع الفجوة في العلاقة بين الشعب والنظام“.

وأضافت: ”قرار مجلس صيانة الدستور باستبعاد المرشحين فاجأني وأحزنني“، مشددة على أن ”الطريقة التي اعتمدها المجلس في تأييده المرشحين ذوقية“.

واعتبرت الأمينة العامة لجمعية المرأة في إيران، إن ”مثل هذه الخطوة (استبعاد المرشحين الإصلاحيين)، تهدد الجمهورية الإسلامية لسنوات وتقوض أكبر مبادئها وهي العلاقة بين الشعب والنظام“.

وأشارت إلى ما ذكره رئيس تشخيص مصلحة النظام وعضو مجلس صيانة الدستور صادق آملي لاريجاني، قائلة ”إن ما اتخذه المجلس بشأن المرشحين لم يتمكن حتى من إقناع بعض أعضائه“، في إشارة إلى صادق لاريجاني.

وفي وقت سابق، انتقد صادق آملي لاريجاني، حجم قائمة المستبعدين من الانتخابات الرئاسية بينهم شقيقه علي لاريجاني مستشار المرشد علي خامنئي.

وقال في سلسلة تغريدة له عبر ”تويتر“، ”أنا كعضو في مجلس صيانة الدستور منذ 20 عاما وكنت دائما مدافعا عن قرارات المجلس، لكن لا يمكن الدفاع عن قراره الأخير حول أهلية مرشحي الانتخابات الرئاسية، سواء في منح الأهلية لبعض المرشحين أو في عدم منحها للبعض الآخر“.

وحمل لاريجاني الأجهزة الأمنية مسؤولية استبعاد المرشحين، مبينا إن ”سبب هذه الأزمة إلى حد بعيد هو التدخل المتزايد للأجهزة الأمنية من خلال تقارير مخالفة للواقع وتأثير هذه التقارير على قرارات مجلس صيانة الدستور“.

وكانت الداخلية الإيرانية أعلنت في وقت سابق، السماح لسبعة مرشحين خمسة من التيار الأصولي المتشدد بخوض غمار التنافس في الانتخابات الرئاسية.

وقد ضمت هذه القائمة ”إبراهيم رئيسي، وسعيد جليلي، ومحسن رضائي، وعلي رضا زاكاني، وقاضي زاده هاشمي“، فيما يوجد اثنان من المرشحين أحدهما من التيار المعتدل وهم ”عبد الناصر همتي“ محافظ البنك المركزي، والإصلاحي ”محسن مهر علي زاده“.

ويتوقع مراقبون أن يقوم مرشحو التيار المتشدد الأربعة بإعلان إنسحابهم من سباق الانتخابات الرئاسية ووقفوهم خلف إبراهيم رئيسي الذي يتولى حاليا منصب السلطة القضائية.

من جانبه، قال الرئيس السابق المستبعد من سباق الانتخابات، محمود أحمدي نجاد، من أمام منزله أمام حشد من أنصاره، إنه سيعلن موقفا بشأن رفضه أهليته في وقت لاحق.