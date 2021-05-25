جونسون يقدم اعتذارا لائقا عن تصريحات مهينة له حول الإسلام

قدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اعتذارا لائقا عن الإهانة التي تسببت بها تصريحات سابقة له حول الإسلام، وذلك في تقرير انتقد حزب المحافظين بشأن طريقة معالجته شكاوى تتعلق بالخوف من الإسلام.

وأجريت مقابلة مع جونسون من أجل التقرير، بتكليف من الحزب ردا على انتقادات لكيفية تعامله مع ممارسات التمييز والشكاوى. وأعد البروفيسور سواران سينج التقرير بصورة مستقلة، وكان يشغل منصب مفوض للجنة المساواة وحقوق الإنسان.

وأشار التقرير إلى أمثلة عدة تشير إلى جونسون، بما في ذلك عمود في صحيفة عام 2018 أشار فيه إلى النساء اللواتي يرتدين البرقع بأنهن ”يتجولن في الأرجاء ويبدين كصناديق البريد“، وشبههن بلصوص البنوك.

وقال جونسون إن المقال هو دفاع ليبرالي عن حق المرأة المسلمة في اختيار ما ترتديه.

ونقل التقرير عن جونسون قوله: ”أدرك تماما أن هناك أمورا صرحت بها وحملت على محمل الإهانة، وأن الناس ينتظرون من رجل في موقعي أن يضع الأمور في نصابها، لكنك تحتاج في الصحافة للاستفادة من اللغة بحرية. وبالتأكيد أنا آسف على أي إهانة فهمت من تصريحاتي“.

وتابع: ”السؤال هو هل لي أن أستخدم اليوم التعبيرات المنطوية على إهانة من كتاباتي في الماضي؟ الآن وأنا رئيس للوزراء، لن أفعل ذلك“.

وخلص سينج إلى أن الحزب لم يكن نشطا بما فيه الكفاية فيما يتعلق بمجابهة التمييز العنصري، كما أن إجراءاته المتعلقة بالشكاوى هي بحاجة إلى إصلاح شامل، ونظام العقوبات لديه بالنسبة لمن يخالفون القواعد غير واضح.

ووصفت جمعية (هوب نوت هيت) أو (أمل لا كراهية) المناهضة للعنصرية اعتذار جونسون بأنه ”كلام معسول“، وقال نيك لوليس المدير التنفيذي للجمعية: إن ”الكلمات التي استخدمها رئيس الوزراء اليوم ليست كافية، وبعيدة تماما عن احتمال اتخاذ إجراء حازم وحاسم“.

وقبل حزب المحافظين توصيات التقرير.