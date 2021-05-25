"جيروزاليم بوست": إسرائيل سقطت في فخ حماس خلال حرب غزة

قالت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية إن الحرب الأخيرة في غزة أدت إلى تعزيز مكانة إيران وحزب الله اللبناني، وارتفاع مفاجئ في شعبية حركة المقاومة الإسلامية ”حماس“، التي لم تتعرض لإدانات على خلفية إطلاق أكثر من 4 آلاف صاروخ على المدن الإسرائيلية.

وأضافت في تحليل إخباري نشرته، اليوم الثلاثاء، على موقعها الإلكتروني: ”قبل شهر على حرب غزة، كانت الأمور تسير على ما يرام بالنسبة لإسرائيل، اتفاقات أبراهام كانت في وضع قوي، وأدت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد إلى وضع إسرائيل في موضع حسد من الكثيرين“.

وأشارت إلى أن ”اتفاقيات السلام بشّرت بعهد جديد في الشرق الأوسط، وكان كل المطلوب أن تبقى إيران ووكلاؤها بعيداً عن أي دور لزعزعة استقرار الشرق الأوسط“.

وبينت الصحيفة أن ”الإدارة الأمريكية الجديدة سعت إلى تعزيز الدور الأمريكي في العالم، ودعم حقوق الإنسان، ربما كان ذلك يعني عدم الشروع في أي سياسات فوضوية مثل الانسحاب من سوريا في عامي 2018 و 2019“.

وأوضحت أنه ”في 22 من شهر أيار/مايو الجاري، بعد الحرب الأخيرة في غزة، تم طرد مفتي السلطة الفلسطينية من المسجد الأقصى لأنه لم يدعم حماس، التي ركبت موجة التأييد الشعبي، في ظل ما زعمته بالانتصار على إسرائيل“.

وذكرت الصحيفة أنه ”اندلعت العديد من الاحتجاجات المناهضة لليهود، وانتشرت المقالات التي تهاجم إسرائيل في الصحافة العالمية، وقادت الصين الجهود الهادفة إلى انتقاد إسرائيل، وفي الولايات المتحدة وصف العديد من أنصار اليسار في الحزب الديمقراطي ما تقوم به إسرائيل بأنه فصل عنصري، وطالبوا بإيقاف صفقات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل“.

وأضافت أن ”إسرائيل نجحت في عزل حماس إلى حد كبير بعد الحرب، التي استمرت ما يقرب من شهرين بين الطرفين عام 2014، حيث كان لدى الحركة القليل من الأصدقاء، وحاولت قيادات الحركة تعزيز هذا الدعم الخارجي عامي 2019 و2020، وذلك عبر سلسلة من الزيارات الخارجية إلى تركيا، إيران، ماليزيا، وقطر“.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه ”في الوقت نفسه كانت إسرائيل تحظى بقبول كبير في المنطقة، إضافة إلى التحالفات الجديدة مع اليونان وقبرص، ما يبشّر باتفاقات جديدة في الطاقة“.

واستدركت الصحيفة: ”إلا أن هذه الأمور انقلبت رأساً على عقب بعد حرب غزة، حيث شعر المناهضون لإسرائيل باختلاف الوضع، ويمكن القضاء على إسرائيل باعتبارها دولة استعمارية استيطانية، وهو ما حظي بدعم إيراني“.

ومضت الصحيفة قائلة: إنه ”ليس من الواضح ما إذا كانت حماس تعلم أن خططها خلال تلك الحرب ستنجح، أو إلى أي مدى أوصت إيران الحركة بهذه الإستراتيجية، كما أنه ليس من الواضح ما إذا كانت الفائدة التي تعود على حماس وإيران هي مجرد تحول حالفه الحظ في الأحداث بالنسبة لهما، وأن التوقيت يملي الحاجة إلى خوض الحرب، لكن النتائج لم تكن مؤكدة على الإطلاق، ومن الواضح أن حماس لم يكن لديها الكثير لتخسره“.

وختمت الصحيفة تحليلها بالقول: ”على الجانب الآخر، فإن إسرائيل كان لديها الكثير من الأمور التي يمكن أن تخسرها، كانت إيران وحماس تريدان اختبار دفاعات إسرائيل، وأصبح من الواضح أن الدولة اليهودية تم جرّها إلى الفخ في غزة، لقد كان هذا فخاً جزئياً من صنع إسرائيل؛ بسبب عدم وجود حكومة جديدة، وتركيز التخطيط الإستراتيجي في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دون ضوابط وتوازنات ومناقشة أوسع للمجلس الوزاري الأمني“.