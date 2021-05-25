الخارجية الأردنية تستدعي سفير إسرائيل للاحتجاج على اعتقال مواطنين تسللا عبر الحدود

استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الثلاثاء، السفير الإسرائيلي في عمان؛ لنقل رسالة احتجاج ”شديدة اللهجة“ بخصوص احتجاز مواطنَين أردنيين في إسرائيل، وطريقة تعامل السلطات الإسرائيلية مع الحادثة ومع المواطنَين.

وشددت الوزارة على ضرورة السماح للسفارة الأردنية في تل أبيب بزيارتهما بأسرع وقت ممكن، والوقوف على وضعهما وتقديم الدعم اللازم لهما وفقًا للقوانين الدولية ذات الصلة.

وأكدت الوزارة ضرورة احترام إسرائيل كافة حقوقهما القانونية والإنسانية، ومراعاة الإجراءات السليمة بما يتسق مع المعاهدات ومعايير حقوق الإنسان الدولية، وأن السلطات الإسرائيلية تتحمل مسؤولية سلامتهما، مطالبة السفير بنقل رسالة عاجلة إلى سلطاته للإفراج عن المواطنَين.

وفي هذا الإطار، أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، في بيان، أن الوزارة ستواصل متابعة تطورات هذا الموضوع، بالتنسيق مع السفارة في تل أبيب لتقديم الإسناد القانوني والإنساني اللازمين للمواطنين، مؤكدًا أن السفارة في تل أبيب على تواصل مستمر مع المحامي المعين الذي التقى المواطنَين يوم أمس.

كما أوضح الفايز أن الوزارة ”أبلغت السفير الإسرائيلي رفضها وإدانتها لما تقوم به الشرطة الإسرائيلية من انتهاكات واعتداءات واستفزازات مستمرة في المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف، والتضييق على دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية والمصلين، وطالبت بوقفها فورًا“.

وقال الفايز إن الوزارة أكدت للسفير الإسرائيلي ”رفضها المساس بحقوق أهالي حي الشيخ جراح في منازلهم التي يملكونها، وأن تهجيرهم عمل لا شرعي ولا إنساني ينتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني“.

وكان المحامي خالد محاجنة، من هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، ذكر، اليوم الثلاثاء، أنه زار معتقلين أردنيين اثنين ”تسللا عبر الحدود من الأردن إلى فلسطين المحتلة، خلال تضامنهما مع الشعب الفلسطيني أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لأول مرة أمس الاثنين“، وفق ما أوردته قناة المملكة على موقعها الإلكتروني.

وقال محاجنة إن المواطنين المعتقلين يعانيان من ظروف اعتقال سيئة للغاية في مراكز التحقيق الإسرائيلية المختلفة الموجودين فيها، وظروف تفتقر للحد الأدنى من الظروف الإنسانية، منها سوء الطعام، وتكبيل اليدين والرجلين خلال ساعات اليوم كوسيلة ضغط.

وفي حديثه عن تفاصيل حادثة التسلل، قال محاجنة إن المعتقلين تسللا إلى إسرائيل، السبت الماضي، عبر البيارات الأردنية، ومن ثم عبرا نهر الأردن الواقع على السياج الحدودي القريب من مكان سكنهما في بلدة صما في محافظة إربد شمال الأردن.

وأضاف أنه ”بعد قطع الحدود قاما بالمشي على الأقدام نحو 30-35 كيلومترًا، واستغرق المشي نحو يوم ونصف اليوم حتى وصلا لمنطقة مأهولة بالسكان في منطقة قريبة من طبريا- بيسان“.

وأوضح أنه ”تم اعتقالهما على يد سيارة شرطة إسرائيلية عبرت من المكان عن طريق الصدفة، فقد كان لباسهما لافتًا للنظر، وتم استجوابهما بشكل أولي“.

وقال محاجنة إنه تم نقلهما إلى مركز الشرطة والتحقيق معهما بشكل أولي، ومن ثم جرى تحويلهما لمركز تحقيق المخابرات الإسرائيلية.