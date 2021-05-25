فرنسا تدين "الانقلاب" في مالي و"تطالب" بالإفراج عن رئيسي الانتقالي والوزراء

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

دانت فرنسا، اليوم الثلاثاء، ”الانقلاب“ الذي قام به الرجل القوي للسلطة المالية الكولونيل أسيمي غويتا، و“طالبت“ بالإفراج عن الرئيس الانتقالي ورئيس الوزراء، اللذين اعتقلا في اليوم السابق.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن ”فرنسا تدين بشدة هذا الانقلاب الذي وقع أمس في مالي (…) نطالب بالإفراج عن الرئيسين اللذين يجب ضمان أمنهما، والاستئناف الفوري لمسار الانتقال الطبيعي“.

وأعلن قائد الانقلاب في مالي الكولونيل أسيمي غويتا، اليوم، تجريد الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين من صلاحياتهما في اليوم التالي لاعتقال الجيش لهما، واتهامهما بمحاولة ”تخريب“ المرحلة الانتقالية.

كما أشار غويتا، في بيان قرأه أحد المتعاونين مرتديا الزي الرسمي، على التلفزيون الرسمي، إلى أن ”العملية الانتقالية ستواصل مسارها الطبيعي، وأن الانتخابات المقررة ستجرى خلال عام 2022“.

واتهم الكولونيل غوتا، قائد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا، في 18 آب/ أغسطس 2020، الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان، بتشكيل حكومة جديدة دون التشاور معه مسبقا، رغم أنه مسؤول عن الدفاع والأمن، وهما قطاعان هامان في هذا البلد الذي يشهد اضطرابات.

وقال: ”هذا الإجراء يدل على إرادة واضحة لرئيس المرحلة الانتقالية ورئيس الوزراء بانتهاك الميثاق الانتقالي، حيث ثبت وجود نية لتخريب العملية الانتقالية“.

ويُعد الميثاق الذي أعده إلى حد كبير العسكريون نصا مرجعيا للانتقال، الذي من المقرر أن يعيد السلطة إلى المدنيين.

واعتبر غوتا أنه ”ملزم بالرد“، و“تجريد الرئيس ورئيس الوزراء وجميع الأشخاص المتورطين من صلاحياتهم“.