قمة أمريكية روسية في جنيف 16 يونيو

يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنيف، يوم 16 حزيران/يونيو المقبل، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.

في السياق ذاته، أكد الكرملين في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن سيعقدان قمة في جنيف، في 16 حزيران/يونيو المقبل؛ لمناقشة وضع العلاقات المضطربة بين موسكو وواشنطن.

وقال الكرملين، إن الزعيمين سيناقشان العلاقات الثنائية والمشاكل المتعلقة بالاستقرار النووي الاستراتيجي، وقضايا أخرى من بينها التعاون في مكافحة كورونا والصراعات الإقليمية.