وزير الخارجية الأمريكي: نتشاور مع إسرائيل "عن كثب" بشأن الاتفاق النووي الإيراني

تعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، اليوم الثلاثاء، بمواصلة التشاور عن كثب مع إسرائيل، بشأن أي عودة محتملة للولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي بين إيران وقوى عالمية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد محادثات مع بلينكين في القدس: إنه يأمل في ألا تعود واشنطن إلى الاتفاق، مضيفًا أن ”أيًا كان ما سيحدث فإن إسرائيل تحتفظ دائمًا بحق الدفاع عن نفسها“ ضد أي تهديد نووي إيراني.

وتستضيف فيينا محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران، التي تنفي أن يكون هدف برنامجها النووي إنتاج أسلحة.

ويجري بلينكين جولة في الشرق الأوسط بهدف محاولة تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال إن الولايات المتحدة ستواصل تعزيز ”شراكتها طويلة الأمد“ مع إسرائيل.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نتنياهو، أن هذا ”يشمل التشاور عن كثب مع إسرائيل كما فعلنا اليوم بشأن المفاوضات الجارية في فيينا حول احتمال العودة إلى اتفاق إيران النووي“.

وانسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم في 2015، قائلًا: إن طهران تستفيد منه بشدة، وأعاد فرض العقوبات الأمريكية، في خطوة لاقت ترحيبًا من إسرائيل.

ومنذ توليها السلطة، تحاول إدارة الرئيس جو بايدن طمأنة إسرائيل التي ترى أن حصول إيران على أسلحة نووية يمثل خطرًا على وجودها.

وقال بلينكين الأحد الماضي، إن الولايات المتحدة لم تر بعد إن كانت إيران ستتحرك للالتزام بتعهداتها النووية من أجل رفع العقوبات رغم إحراز تقدم في المحادثات.

وأجرت فرق إسرائيلية مناقشات في واشنطن مع نظرائها الأمريكيين بشأن الإحياء المحتمل للاتفاق.

وقال نتنياهو: ”آمل ألا تعود الولايات المتحدة إلى اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)؛ لأننا نعتقد أن هذا الاتفاق يمهد الطريق أمام إيران لامتلاك ترسانة أسلحة نووية بشرعية دولية“.