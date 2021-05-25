إثيوبيا تعلق على المناورات المصرية السودانية المشتركة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، إن بلاده ”قادرة على ردع أي عدوان خارجي“، وإن ”لديها قوات مسلحة قوية وقادرة على حفظ أمن وسيادة إثيوبيا“.

جاءت تصريحات مفتي في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، تعليقا منه على المناورات المصرية السودانية المشتركة التي تبدأ غدا الأربعاء في السودان وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

وأعلنت القوات المسلحة السودانية، في وقت سابق، اكتمال الاستعدادات لانطلاق التمرين العسكري المشترك مع مصر ”حماة النيل“، وتشارك فيه عناصر من الدفاع الجوي والقوات البرية والجوية للبلدين.

وأضاف مفتي: ”نتابع التطورات في السودان والتدريبات العسكرية مع مصر“، معتبرا أنه ”من حق الدولتين إجراء تدريبات عسكرية“.

وحول مسار مفاوضات سد النهضة، أفاد مفتي بأن ”بلاده تتوقع استئناف المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة قريبًا، للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة حول سد النهضة“، مؤكدا أن ”الموقف الرسمي لإثيوبيا ما زال على ما هو، وأن عملية الملء الثاني في موعدها، ومتمسكون بقيادة الاتحاد الإفريقي لمفاوضات سد النهضة“.