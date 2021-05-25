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روسيا تعلن قدرتها على تشغيل قاذفات نووية من قاعدة حميميم السورية‎
تاريخ النشر: 25 مايو 2021 13:11 GMT
تاريخ التحديث: 25 مايو 2021 14:30 GMT

روسيا تعلن قدرتها على تشغيل قاذفات نووية من قاعدة حميميم السورية‎

قالت روسيا، اليوم الثلاثاء، إنها باتت لأول مرة تملك القدرة على تشغيل قاذفات استراتيجية طويلة المدى، مزودة بقدرات نووية من قاعدتها الجوية في سوريا؛ لتوسع بذلك

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المصدر: رويترز

قالت روسيا، اليوم الثلاثاء، إنها باتت لأول مرة تملك القدرة على تشغيل قاذفات استراتيجية طويلة المدى، مزودة بقدرات نووية من قاعدتها الجوية في سوريا؛ لتوسع بذلك قدراتها وتتيح لمثل هذه الطائرات التدريب في مناطق جديدة.

وتدير روسيا قاعدة حميميم الجوية في سوريا على ساحل البحر المتوسط، وسبق أن شنت منها ضربات جوية دعما للرئيس السوري بشار الأسد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن ثلاث قاذفات قنابل طويلة المدى من طراز توبوليف تو-22 إم 3 توجهت إلى قاعدة حميميم.

وأضافت أنه تم إطالة مدارج الطائرات في القاعدة وتحديث أحدها؛ كي يتسنى لروسيا تشغيل كافة أنواع الطائرات من القاعدة.

وذكرت وزارة الدفاع، أن قاذفات القنابل التي وصلت في الآونة الأخيرة ستجري تدريبات في مناطق جغرافية جديدة فوق البحر المتوسط، قبل العودة إلى مطاراتها الدائمة في روسيا.

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