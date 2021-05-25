بينها تطبيق لتعليم القيادة.. تقرير يكشف آليات الاستخبارات الإيرانية للتجسس على معارضي طهران بالسويد

كشف تقرير إخباري، عن آليات تستعين بها الاستخبارات الإيرانية لملاحقة معارضي نظام الملالي، المقيمين في السويد.

وقال التقرير المنشور على موقع ”إيران واير“ المعارض، الثلاثاء، إن ”النظام الإيراني قام خلال العام الماضي بعدد من العمليات النوعية لملاحقة الإيرانيين المقيمين في السويد لا سيما المعارضين للنظام في طهران“.

وأضاف أن ”نحو 100 ألف إيراني مقيم في السويد يواجهون تهديدات متنوعة من قبل الاستخبارات الإيرانية، حيث تعمل الأخيرة على ملاحقة المعارضين في هذا البلد الأوروبي عن طريق آليات؛ من بينها تطبيق لتعلم القيادة باللغة الفارسية، بينما اتضح لاحقا أن هذا التطبيق يحتوي على برامج تجسس خفية“.

وأشار إلى أن ”بعض الساسة الإيرانيين المعارضين في السويد تعرضوا لعمليات خطف في وضح النهار، فضلا عن تلقيهم تهديدات أمنية مثل: تفجير مواد حارقة أمام أبواب منازلهم“.

ولفت التقرير إلى أن الشرطة السويدية ”أكدت الأسبوع الماضي اعتقال زوجين في أبريل، بتهمة التخطيط لتنفيذ عملية إرهابية. ولم تفصح الشرطة عن جنسية الزوجين، لكنهما كانا يحاولان استهداف عدد من الإيرانيين المقيمين في السويد“.

أساليب تجسس متنوعة

وحول آليات الاستخبارات الإيرانية لاختراق صفوف المعارضين في السويد، قال التقرير إن ”عصر التكنولوجيا ألهم النظام الإيراني بخدع متنوعة تساعده على جمع معلومات عن الإيرانيين المقيمين في الخارج، حتى في دول أوروبا“.

وأوضح أن ”استخبارات النظام الإيراني تعمل على نشر برامج تجسس وتتبع عبر الإنترنت وغيرها من عمليات الهجوم الإلكترونية ضد المعارضين المقيمين في الخارج، إذ تُمثل هذه البرامج في الواقع أدوات ملاحقة وقمع بحق المعارضين للنظام في طهران“.

وحذرت شركة ”شيك بوينت“ العاملة في مجال الأمن السيبراني، من أن ”التطبيقات الإلكترونية التي تستعين بها الاستخبارات الإيرانية، مثل تطبيق تعلم القيادة باللغة الفارسية للإيرانيين المقيمين في السويد، هي في الأساس برامج ضارة تساعد قراصنة النظام الإيراني على سرقة بيانات المعارضين وملاحقتهم“.

ونقل التقرير عن الباحث الإيراني في الجغرافيا الإنسانية المقيم في السويد، آرفين خوشنود قوله إن ”الجيش السيبراني للنظام الإيراني يتفاعل بشكل نشط للغاية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويوجد عدد كبير من التطبيقات باللغة الفارسية على هذه المواقع، ولكن هذه التطبيقات تخدم النظام في جمع أكبر قدر من المعلومات عن الإيرانيين المقيمين في الخارج“.

وأضاف خوشنود أن ”العديد من الإيرانيين المقيمين في السويد يذهبون أحيانا إلى طهران للقاء ذويهم، بينما يواجه هؤلاء خطر الاعتقال فور وصولهم، أو إجبارهم على التجسس لصالح النظام في حال سُمح لهم بالعودة إلى السويد“.

إيران من أخطر دول التجسس

وتابع خوشنود أن ”من بين طرق الاستخبارات الإيرانية للتجسس على المعارضين في السويد، استغلال عدد من أبناء المسؤولين الإيرانيين الذين يسافرون للدراسة في ستوكهولم، وذلك للتجسس على الطلاب والناشطين المعارضين للنظام“.

وفي هذا الإطار، أشار التقرير، إلى ”تصريح سابق لنائب في البرلمان السويدي، يدعى لورس بوس، حذر فيه جامعات سويدية من أن إيران تعد واحدة من أخطر الدول التي تقوم بعمليات تجسس في بلادنا، لذلك علينا الحذر من الطلاب المبتعثين من طهران للدراسة في السويد، لأنهم ربما لا يكونون طلابا فحسب، وإنما قد يلعبون -أيضا- دور عناصر مجندة من قبل أجهزة الاستخبارات الإيرانية“.

ومن بين الآليات الأخرى التي تستعين بها الاستخبارات الإيرانية في ملاحقة المعارضين في دول أوروبا ومنها السويد، الاستعانة بالمراكز الثقافية والدينية الإيرانية والتي تم تأسيسها بالأساس لنشر الأفكار والأيديولوجية للنظام الإيراني وترويجها في الخارج، بحسب تقرير موقع ”إيران واير“.

وبين التقرير أن هذه المراكز ”تنشط بشكل أكبر في جمع معلومات عن الإيرانيين المقيمين في السويد، ومنها مركز الإمام علي الإسلامي الذي تأسس في ستوكهولم 1997، والذي يقود حملات دعائية لنشر ثقافة المذهب الشيعي“.

خطر داخلي

أما عن موقف السلطات السويدية من الأنشطة المشبوهة للاستخبارات الإيرانية على أراضيها، فقد لفت التقرير إلى تحذيرات وردت في التقرير السنوي لجهاز الأمن والاستخبارات السويدي (SÄPO) لعام 2020 بشأن تهديدات التجسس الإيراني في البلاد.

واعتبر التقرير السويدي أن ”إيران هي واحدة من أخطر الدول الي تُمثل تهديدا لأمن البلاد، والأهم أن حركات المعارضين الإيرانيين المقيمين في السويد تمثل خطرا داخليا، وذلك في ظل مطاردة وملاحقة طهران لأعضاء هذه الحركات“.

وأكد التقرير الأمني السويدي أن ”إيران تقود عددا من الآليات والمخططات تهدف لجمع معلومات عن المعارضين في الخارج، وحتى تعرضهم لمخاطر أمنية، فضلا عن مساعي طهران للتغلغل وسط الباحثين السويديين“.

وأعاد تقرير ”إيران واير“ التذكير بأبرز الحوادث التي تعرض لها عدد من الإيرانيين المعارضين المقيمين في السويد، ومنها تعرض السياسية الإيرانية السويدية سهيلا فورس لمحاولة اغتيال بتفجير قنبلة أمام منزلها.

واتهمت فورس النظام الإيراني بـ“التورط“ في الحادثة، مؤكدة في تصريحات عقب محاولة الاغتيال التي وقعت في يوليو 2020 أن ”رجالا مجهولين اتصلوا بي منذ يومين وهددوني وعائلتي بالقتل إذا واصلت العمل ضد النظام الإيراني ثم ألقوا قنبلة حارقة على المنزل“.

وأنهى الموقع الإيراني تقريره بالإشارة إلى واقعة اعتقال السلطات السويدية لعدد من المواطنين الذين هم على صلة بالاستخبارات الإيرانية، ومنهم المواطن السويدي العراقي رغدان الهريشاوي (46 عاما) الذي اتهم من قبل ستوكولهم بالتجسس على أعضاء من حركة ”النضال العربي لتحرير الأحواز“، وأُدين بالسجن عامين ونصف العام.