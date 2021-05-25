الأمم المتحدة تدعو للإفراج عن الصحفي البيلاروسي رومان بروتاسيفيتش

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

طالب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الثلاثاء بالإفراج الفوري عن الصحفي البيلاروسي رومان بروتاسيفيتش وصديقته، بعدما أرغِمت طائرة كانت تقلهما على الهبوط في عاصمة روسيا البيضاء، مينسك.

وقال المتحدث باسم المكتب، روبرت كولفيل للصحفيين في جنيف: ”ندعو إلى الإفراج فورا عن رومان بروتاسيفيتش وصوفيا سابيغا. ينبغي السماح لهما باستكمال رحلتهما إلى وجهتهما النهائية في ليتوانيا“.

ودعت روسيا البيضاء مجموعات طيران دولية للتحقيق في ظروف تحويل مسار رحلة ”راين إير“ فوق المجال الجوي البيلاروسي بسبب ما قالت إنه تهديد بوجود قنبلة.

وأوضحت هيئة الطيران في وزارة النقل في بيان، أن ممثلي الوكالات بما فيها منظمة الطيران المدني الدولي، دعوا ”إلى مزيد من التحقيقات في ظروف الحادث“.

وعلى جانب آخر أعرب الكرملين عن ”أسفه“ لخطط أوروبا قطع الروابط الجوية مع روسيا البيضاء وتجنب مجالها الجوي.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين: ”لا يسعنا إلا التعبير عن أسفنا، إن الالتفاف حول بلد كبير إلى حد ما، يقع في وسط أوروبا، مكلف جدا بالنسبة إلى كل شركات الطيران“.