التلفزيون البيلاروسي يبث فيديو للمعارض المعتقل

بث التلفزيون الرسمي في بيلاروسيا الإثنين، فيديو يظهر فيه ”رومان بروتاسيفيتش“ ، المعارض الذي تم اعتقاله بعد اعتراض الطائرة ”رايان اير“ ، يقول فيه إنه بصحة جيدة، وإنه اعترف للمحققين بأنه تسبب في اضطرابات واسعة.

الشاب البالغ 26 عاما كان رئيس تحرير صحيفة ”نيكستا“ التي لعبت دورا كبيرا في الانتفاضة التي عرفتها البلاد السنة الماضية ضد الرئيس لوكاشينكو.

وقال بروتاسيفيتش في الفيديو ”الموظفون يتعاملون معي بشكل مناسب تماما وباحترام للقانون ،واستمررت في التعاون مع المحققين وقد اعترفت بما يخص تنظيم اضطرابات واسعة النطاق“.

كما أوضح أنه يتواجد بمنزل التوقيف رقم 1بالمركز المتواجد في العاصمة مينسك.

ولم تتم الإشارة إلى تاريخ التسجيل، كما أن المكان الذي يجلس فيه الشاب لا يوحي بأية معلومات حول موقع تواجده.

إلا أن المعارضة لاحظت وجود علامات على وجهه، مما يدفع للاعتقاد بتعرضه لسوء المعاملة.

أما المعارضة الموجودة في المنفى ”سفياتلانا تسيخانوسكايا “ فغردت ”هكذا يكون رومان تحت الضغط الجسدي و النفسي ”، منددة بالفيديو الذي ”بثته قناة البروباغاندا التابعة للنظام“ حسب تعبيرها.

و سبق للنظام في بيلاروسيا أن أرغم تسيخانوسكايا نفسها في شهر أغسطس المنصرم على تصوير فيديو بثه الإعلام الرسمي ، تدعو فيه إلى عدم التظاهر، في الوقت الذي كانت البلاد تشهد فيه احتجاجات قوية ، ونددت حليفتها ”ماريا كوليسنيكوفا“ وقتها بأن صديقتها صورت الفيديو ”تحت ضغط قوات الأمن“.

وصرحت والدة بروتاسيفيتش قبل بضع ساعات لصحافة المعارضة ، أن ابنها قد يكون في احد مستشفيات مينسك بسبب مشاكل صحية في القلب ، وهو الأمر الذي نفاه ناطق رسمي باسم وزارة الداخلية البلاروسية على حسابه في تلغرام.

وتتابع بيلاروسيا المعارض بتهمة ”تنظيم اضطرابات كبيرة ”، مما يهدده بقضائه 15 عاما في السجن ، كما أن السلطات وضعت اسمه على لائحة ”الأشخاص المتورطين في أنشطة إرهابية ”، وهذا يعني الحكم عليه بالإعدام في البلد الأوروبي الوحيد الذي ما يزال يطبق هده العقوبة .