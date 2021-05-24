مع استبعاد الإصلاحيين.. وكالة إيرانية تنشر قائمة المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية‎

أعلنت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ المقربة من الحرس الثوري الإيراني، في وقت متأخر من مساء اليوم الاثنين، أسماء المرشحين الذين حصلوا على مصادقة مجلس صيانة الدستور لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو المقبل.

ونقلت الوكالة عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها: إن ”مجلس صيانة الدستور يحرز أهلية رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الجنرال محسن رضائي، ومساعد الرئيس الإيراني سابقاً محسن مهرعليزادة، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سابقا سعيد جليلي، ورئيس مركز الأبحاث في البرلمان الإيراني علي رضا زاكاني، ونائب رئيس البرلمان الإيراني أمير حسين قاضي زادة، للتنافس في الانتخابات الرئاسية المقبلة“.

وأضافت المصادر أن مجلس صيانة الدستور، الذي يشرف عليه رجل الدين المتشدد أحمد جنتي، وافق على ترشيح رئيس البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي، الذي يعد من المقربين من التيار الإصلاحي وحلفائهم المعتدلين.

ووفقاً للوكالة الإيرانية، فإن ”مجلس صيانة الدستور لم يحرز أهلية أبرز المرشحين المحتملين للتيار الإصلاحي، وهُم: نائب رئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري، ونائب رئيس البرلمان السابق مسعود بزشكيان، ورئيس مجلس بلدية طهران محسن رفسنجاني، ورئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، ومستشار المرشد علي خامنئي“.

وتابعت المصادر أنه ”تم رفض أهلية المرشحين الجنرال بالحرس الثوري سعيد محمد، والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، ومساعد قائد قوة فيلق القدس للشؤون الاقتصادية رستم قاسمي، ورئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية سابقا عزت الله ضرغامي“.

وفي ظل هذا السجال، نقلت وكالة أنباء ”ايسنا“ الإصلاحية عن مستشار وزير الداخلية الإيراني، روح الله جمعه اي، قوله: ”لم تصلنا حتى الآن أي رسالة أو قائمة نهائية للمرشحين النهائيين للانتخابات الرئاسية المقبلة من مجلس صيانة الدستور، ولا نؤيد الأخبار المنشورة في وكالة فارس بهذا الخصوص“.