مالي.. الجيش يعتقل الرئيس الانتقالي ورئيس الحكومة

أفادت وسائل إعلام مالية بأن مجموعة من الضباط اعتقلت، مساء اليوم الاثنين، رئيس البلاد ”باه نداو“، ورئيس وزرائه ”المختار وان“.

​​

وقالت مجلة ”جون أفريك“ إن الجنود اعتقلوا الرئيس الانتقالي ورئيس وزرائه واقتيدا إلى قاعدة كاتي العسكرية في ضواحي العاصمة بامكو، حيث تم وضعهما رهن الاحتجاز ​.

[Urgent] #Mali : Bah N'Daw et Moctar Ouane arrêtés – Le président de la transition et son Premier ministre ont été interpellés par des militaires et conduits au camp de Kati.#BahNDaw #MoctarOuanehttps://t.co/NxDt8wsnNJ

— Jeune Afrique (@jeune_afrique) May 24, 2021