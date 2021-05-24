مالي.. الجيش يعتقل الرئيس الانتقالي ورئيس الحكومة

أفادت وسائل إعلام مالية بأن مجموعة من الضباط اعتقلت، مساء اليوم الاثنين، رئيس البلاد ”باه نداو“، ورئيس وزرائه ”المختار وان“.

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وقالت مجلة ”جون أفريك“ إن الجنود اعتقلوا الرئيس الانتقالي ورئيس وزرائه واقتيدا إلى قاعدة كاتي العسكرية في ضواحي العاصمة بامكو، حيث تم وضعهما رهن الاحتجاز ​.

[Urgent] #Mali : Bah N'Daw et Moctar Ouane arrêtés – Le président de la transition et son Premier ministre ont été interpellés par des militaires et conduits au camp de Kati.#BahNDaw #MoctarOuanehttps://t.co/NxDt8wsnNJ — Jeune Afrique (@jeune_afrique) May 24, 2021

وأكدت المصادر أن الجنود احتجوا على تشكيلة الحكومة الجديدة، التي أعلنت في وقت سابق اليوم، وشهدت إقصاء وزيري الدفاع والأمن الوطنيين، وهما من قادة الانقلاب السابق.

ولم تتم حتى اللحظة معرفة إن كان اعتقال الرئيس ورئيس الحكومة يشير إلى حدوث انقلاب عسكري جديد، أم أن الهدف منه الضغط على ”المختار وان“ لإعادة الثقة في العقيدين ساديو كامارا وموديبو كوني، اللذين كانا يشغلان حقيبتي الدفاع والأمن في الحكومة السابقة، وهما عضوان في المجلس العسكري الذي أطاح بالنظام السابق.

يذكر أن جمهورية مالي تشهد حاليا مرحلة انتقالية مدتها 18 شهرا كانت تهدف إلى العودة للحكم المدني، وذلك بعد انقلاب 18 أغسطس 2020، الذي أطاح بالرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا.